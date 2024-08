Google a dépensé 20 milliards en 2022 pour être le moteur de recherche par défaut sur Safari

1 com

Quand vous utilisez Safari sur votre Mac, iPhone, iPad ou Apple Vision Pro, vous avez par défaut le moteur de recherche de Google. On pourrait se dire « Apple a jugé que c’était le meilleur et le plus performant, c’est pour cela qu’il est systématiquement mis en avant ». Figurez-vous que ce n’est pas du tout le cas… En réalité, si Google est imposé de base aux utilisateurs, c’est parce qu’Apple a un gigantesque intérêt financier à le faire !

Google dépense beaucoup d’argent pour être le moteur de recherche par défaut de Safari

En 2022, Google a versé 20 milliards de dollars à Apple pour maintenir son statut de moteur de recherche par défaut sur Safari. Cette révélation, issue de documents légaux divulgués lors d’un litige antitrust majeur engagé par le ministère de la Justice américain (DoJ), révèle les pratiques de marché agressives de Google pour maintenir sa position de leader dans le domaine de la recherche en ligne.



Le DoJ accuse Google de monopoliser le marché des moteurs de recherche en utilisant des incitations financières pour éliminer la concurrence. L’accord financier entre Google et Apple est au cœur de ce procès : Google reverse à Apple 36 % des revenus qu’il génère via les recherches effectuées sur Safari. Cela montre non seulement l’importance de Safari comme source de revenus pour Google mais également le poids des accords commerciaux sur le marché des moteurs de recherche.

Un accord qui ne date pas d’hier

Depuis 2002, Google règne en tant que moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple, une collaboration qui n’a cessé de s’intensifier au fil des ans. Les produits Apple ayant connu un succès croissant, l’utilisation de Safari a parallèlement augmenté, renforçant ainsi la position de Google.



Les détails de cet accord financier entre les deux géants technologiques ont été tenus secrets pendant de nombreuses années, alimentant les débats sur la transparence et l’équité dans le secteur technologique. Satya Nadella, PDG de Microsoft, a critiqué cet accord, le considérant comme un obstacle majeur à la concurrence, empêchant d’autres moteurs de recherche de rivaliser sur un pied d’égalité. Microsoft avait par le passé tenté de convaincre Apple d’adopter Bing comme moteur de recherche par défaut, sans succès. Apple avait jugé que Bing ne pouvait rivaliser avec Google en termes de qualité et de fonctionnalités, bien que Microsoft suggère que la décision d’Apple était principalement influencée par les investissements financiers considérables de Google.

Les utilisateurs ont le choix du moteur de recherche par défaut

Malgré cette domination de Google, Apple permet toujours à ses utilisateurs de modifier leur moteur de recherche par défaut pour opter pour Yahoo, Bing, DuckDuckGo, ou Ecosia. Le changement peut se réaliser dans les réglages des appareils Apple à la rubrique Safari. Cette flexibilité pourrait jouer en faveur de Google dans le cadre du procès antitrust, puisqu’elle montre qu’une certaine forme de choix reste accessible aux utilisateurs.



La décision finale du procès antitrust qui devrait avoir lieu à la fin de l’année, pourrait potentiellement bouleverser l’accord financier entre les deux géants californiens. Si Google perd le procès, l’accord avec Apple pourrait être bloqué par la justice, ce qui serait une catastrophe pour la part de marché de Google et un drame pour les revenus financiers d’Apple ! Parce que perdre 20 milliards de dollars sur un an, ça se voit forcément sur les résultats financiers de l’entreprise.



