En 2022, Google a payé 20 milliards à Apple pour être le moteur par défaut sur iOS

C'est un secret de Polichinelle qu'Apple et Google ont conclu un accord monétaire considérable qui garantit la position du géant de l'Internet en tant que moteur de recherche par défaut sur les appareils iOS, mais aucune des deux sociétés n'a révélé les montants en jeu. En 2021, le conseiller financier Bernstein a suggéré que Google payait à Apple jusqu'à 15 milliards de dollars par an pour maintenir le statu quo. Toutefois, dans une nouvelle note aux investisseurs, l'analyste affirme que le paiement de Google à Apple se situe désormais entre 18 et 20 milliards de dollars.

Un accord de plus en plus lucratif pour Apple

D'abord rapporté par The Register, Bernstein a publié un rapport évaluant les implications potentielles pour Apple du procès antitrust en cours du gouvernement américain contre Google, le ministère de la Justice considérant l'accord sur les services d'information (ISA) conclu par Google avec Apple comme une preuve de son monopole sur les moteurs de recherche.

Nous pensons qu'il est possible que les tribunaux fédéraux se prononcent contre Google et l'obligent à mettre fin à son accord de recherche avec Apple. Nous estimons que l'ISA représente 18 à 20 milliards de dollars en paiements annuels de Google à Apple, soit 14 à 16 % des bénéfices d'exploitation annuels d'Apple.

Bernstein indique que Google verse 22 % du total des recettes publicitaires au titre des coûts d'acquisition de trafic (TAC) et estime qu'Apple reçoit probablement environ 40 % de ce montant. Bernstein fonde ses chiffres sur les déclarations publiques d'Apple ainsi que sur une analyse ascendante des coûts d'acquisition de trafic de Google. Le DoJ a déclaré au cours du procès qu'il pensait qu'Apple recevait environ 10 milliards de dollars de l'accord avec Google, bien que ses informations proviennent de sources externes.



L'analyste explique :

Il est important de noter que c'est Google qui est en procès, et non Apple, et qu'Apple pourrait (en théorie) s'associer à un autre moteur de recherche pour être le moteur par défaut (et/ou conserver l'accord avec Google en dehors des États-Unis). Un scénario plus probable est qu'Apple propose un écran de choix. Nous notons qu'Apple contrôle l'accès à sa base installée, qui génère plus de 60 milliards de dollars de revenus publicitaires, et nous pensons donc qu'Apple continuerait à percevoir une commission (de l'ordre de 25 à 30 %) pour donner accès à ces revenus publicitaires liés aux recherches.



En outre, l'introduction d'un écran de choix pourrait offrir à Apple la possibilité de lancer son propre moteur de recherche en option - ce qu'elle ne pourrait probablement pas faire aujourd'hui sans faire sourciller les autorités de régulation.

Le mois dernier, le procès a révélé que Microsoft avait envisagé de vendre son moteur de recherche Bing à Apple. Si l'acquisition avait eu lieu, Bing aurait remplacé Google comme moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple.



Selon les experts, il est possible que Google perde le procès, ce qui mettrait en péril l'accord lucratif d'Apple, en vigueur depuis une décennie (qui a démarré à un milliard). Reste que la procédure devrait durer un certain temps.