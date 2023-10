Google a payé 26 milliards en 2021 pour être le moteur de recherche par défaut

Un cadre de l'entreprise a révélé un chiffre dans le cadre du procès antitrust intenté par le ministère de la justice contre le géant de la recherche. Si l'on en parle souvent sur iPhoneSoft, dans le cadre de son contrat secret avec Apple, ici il s'agit d'un montant global pour toutes les plateformes.

Un investissement rentable !

Le vice-président Prabhakar Raghavan a déclaré vendredi que Google avait payé 26,3 milliards de dollars en 2021 pour conserver le statut de moteur de recherche par défaut et acquérir du trafic, rapporte Bloomberg. Il est probable qu'une partie substantielle de cette somme soit allée à Apple, à qui Google a versé des sommes exorbitantes pendant de nombreuses années afin de rester l'option de recherche par défaut sur l'iPhone, l'iPad et le Mac. Dès que vous ouvrez Safari, Google est là. Par contre pour Siri et Spotlight, c'est Bing de Microsoft.

M. Raghavan, qui témoignait dans le cadre du procès antitrust intenté par le ministère de la justice à l'encontre de l'entreprise, a déclaré que la publicité sur les recherches de Google avait généré 146,4 milliards de dollars de recettes en 2021, ce qui relativise les 26 milliards de dollars payés pour le statut de moteur de recherche par défaut. Le dirigeant a précisé que le statut par défaut était la partie la plus coûteuse de ce que l'entreprise paie pour acquérir du trafic.



Le responsable américain n'a pas précisé quelle part des 26,3 milliards de dollars revenait à Apple. Mais nous rapportions une estimation de la société de gestion de patrimoine privé Bernstein il y a quelques temps. Google aurait payé à Apple jusqu'à 20 milliards de dollars il y a deux ans. Et la somme ne fait que grimper chaque année.



Une diapositive présentée au tribunal a révélé qu'en 2014, Google a généré 47 milliards de dollars de revenus de recherche tout en payant 7,1 milliards de dollars pour le statut par défaut. M. Raghavan a déclaré que les paiements globaux versés par Google pour son moteur de recherche par défaut avaient presque quadruplé entre 2014 et 2021, tandis que ses recettes publicitaires liées à la recherche avaient pratiquement triplé.



Google s'est opposé à ce que les chiffres soient rendus publics, arguant que cela nuirait à sa capacité à négocier de futurs contrats. Le juge Amit Mehta, qui supervise l'affaire, n'était pas d'accord. Voilà comment nous avons un aperçu des contrats sous-jacents entre les concurrents.