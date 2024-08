L'accord entre Apple et Google pour la recherche par défaut est bien anticoncurrentiel

Depuis très longtemps, Apple et Google ont un accord pour que le moteur de recherche dans l'écosystème Apple soit Google. Ce rapprochement est très lucratif pour Apple puisque cela rapporte environ 20 milliards de dollars par an, une somme qui laisse son empreinte dans les résultats financiers d'Apple. Jusqu'à aujourd'hui, l'accord n'avait jamais fait l'objet d'une observation par un tribunal, malheureusement ça vient d'être le cas et le jugement est défavorable envers les deux entreprises.

La fin de l'accord à 20 milliards de dollars entre Apple et Google ?

Un juge fédéral a jugé cette nuit que l'accord de Google avec Apple et d'autres entreprises pour être le moteur de recherche par défaut viole les lois antitrust des États-Unis. Le juge Amit Mehta a conclu que ces accords nuisent gravement à la concurrence dans le secteur de la recherche en ligne, ce qui offre à Google un avantage injuste et consolidant son monopole.



Pour le juge Amit Mehta, il est certain que les accords de Google avec Apple réduisent la concurrence, c'est une constatation flagrante qui ne peut être niée selon le juge. Il a mentionné que la position dominante de Google n'est pas simplement le résultat de la qualité de son moteur de recherche, mais bien d'accords stratégiques qui limitent l'accès des concurrents au marché. Bing, Yahoo!, DuckDuckGo, Qwant, et Ecosia peinent à augmenter leur part de marché principalement en raison de ces ententes restrictives.

Le ministère de la Justice semble avoir raison

Le ministère de la Justice a lancé une plainte antitrust contre Google il y a plusieurs années, accusant l'entreprise de dominer injustement l'industrie de la recherche et de la publicité en ligne. La décision du juge Mehta confirme que Google exerce un monopole et s'engage dans des pratiques visant à le maintenir, en violation de l'article 2 de la loi Sherman. Cette loi interdit les comportements monopolistiques et les tentatives de monopolisation du marché.



Bien qu'Apple n'ait pas été directement citée dans le procès antitrust, son accord avec Google était au cœur des débats. Selon les témoignages de plusieurs dirigeants d'Apple, dont Eddy Cue et John Giannandrea, Google verse près de 20 milliards de dollars chaque année à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur les iPhone, iPad et Mac. Une somme astronomique qui incite Apple à mettre en avant le moteur de recherche de Google dans tout son écosystème, au détriment des concurrents qui eux ont moins de visibilité.



Lors du procès, Eddy Cue a rappelé que les utilisateurs d'iPhone, iPad et Mac ont la possibilité de choisir leur propre moteur de recherche par défaut dans les réglages de leur appareil. Certes, Google est mis en avant dès le premier démarrage de l'appareil, mais un utilisateur qui préfère un autre moteur de recherche peut le changer en 2 secondes, sans difficulté.



Si l'accord entre Apple et Google venait à être annulé pour 2025, les répercussions pour Apple pourraient être importantes. Les revenus issus du segment des services, qui ont connu une croissance constante ces dernières années, pourraient s'effondrer. Ce segment représente une part importante des résultats financiers d'Apple et sa stabilité pourrait être remise en question en l'absence de cet accord lucratif avec Google.



Source