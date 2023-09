Microsoft voulait vendre Bing à Apple en 2020

La haute direction de Microsoft avait justement rencontré Eddy Cue mais les discussions n'avaient visiblement rien donné. Comme expliqué dans le premier paragraphe, Google verse déjà des milliards à Apple chaque année pour être le moteur de recherche par défaut dans Safari. Sans oublier que Tim Cook a déclaré en 2018 que Google est le meilleur dans ce domaine et qu'il est donc compliqué pour les autres d'être aussi efficace. Rappelons au passage qui si vous ne portez pas Google dans votre cœur, mais que vous êtes un utilisateur de Safari, vous pouvez en toute simplicité remplacer le moteur de recherche par défaut par une autre alternative. Yahoo, Bing, Ecosia ou encore DuckDuckGo sont disponibles.

Il y a tout juste deux jours, le vice-président des services d'Apple Eddy Cue a reconfirmé que la pomme croquée n'avait pas l'intention de créer un moteur de recherche pour concurrence Google. Le système en place fonctionne à la perfection et rapporte déjà des milliards à Apple. Selon Bloomberg , cela aurait pu basculer en 2020. Il y a trois ans, Microsoft aurait envisagé de vendre son moteur de recherche maison connu sous le nom de Bing à Apple. Si le deal était allé à son terme, Bing aurait remplacé Google comme moteur de recherche par défaut sur Safari.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.