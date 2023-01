Les applications Apple Music et Apple TV pour Windows apparaissent sur le Microsoft Store

En octobre dernier, Microsoft a annoncé que les applications Apple Music et Apple TV arriveraient sur son magasin en 2023 pour être installées sur les appareils Windows, apportant des améliorations significatives pour les utilisateurs de ces plateformes qui devaient accéder à Apple Music via le web ou l'application iTunes pour Windows d'Apple, qui est dépassée et peu mise à jour, et à Apple TV+ via le web qui est loin d’être aussi confortable qu’en natif.

Des versions préliminaires

Des versions préliminaires de ces deux applications, ainsi qu'une application Apple Devices permettant de gérer des appareils tels que des iPhones, des iPads et des iPods à partir de machines Windows, sont apparues dans le Microsoft Store.

Dans les descriptions des applications, Apple souligne qu'en tant que versions bêtas de ces applications, "toutes les fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner comme prévu". La société prévient également que l'installation de l'une de ces applications empêchera iTunes pour Windows de s'ouvrir. Par conséquent, d'autres types de contenu, tels que les podcasts et autres livres, seront inaccessibles jusqu'à ce qu'Apple publie une version compatible d'iTunes ou que l'utilisateur désinstalle les applications de test.



Les trois nouvelles applications Apple nécessitent d’avoir installé Windows 11 version 22621.0 ou supérieure sur son PC, mais il semble impossible à date de les installer. Nous n’avons pas réussi.