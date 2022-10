Les apps Apple Music et Apple TV débarqueront dans le Microsoft Store de Windows 11 en 2023

Apple continue à accélérer le déploiement de ses applications Apple Music et Apple TV sur d'autres systèmes d'exploitation que les siens. Dans une récente annonce de Microsoft mise en ligne aujourd'hui, on apprend que les deux apps citées ci-dessus vont être disponibles en téléchargement sur le Microsoft Store de Windows 11. Une autre révélation concerne également l'application Photos de Windows 11 et iCloud, on ne s'y attendait pas du tout !

Apple et Microsoft, main dans la main pour la distribution des applications Apple

Étant donné qu'Apple Music et Apple TV+ sont disponibles via des sites internet qui leur sont dédiés, la création d'applications pour Windows 11 n'était pas considérée comme quelque chose d'urgent. Toutefois, la priorité d'Apple reste l'expérience utilisateur, l'entreprise cherche toujours à ce que ses clients aient la meilleure expérience possible et cela passe bien évidemment par une application directement accessible depuis le bureau de leur PC !

Une approche qu'ont les utilisateurs de Mac depuis le début.



Comme le révèle Microsoft, dès 2023, les propriétaires de PC sous Windows 11 pourront profiter des applications Apple Music et Apple TV, ce seront deux apps gratuites à télécharger comme n'importe quelle app disponible dans le catalogue du Microsoft Store.



C'est une bonne nouvelle pour les abonnés des deux services d'Apple qui font le choix de rester du côté des PC Windows, ils n'auront plus besoin de se rendre sur tv.apple.com ou music.apple.com pour bénéficier de l'abonnement qu'ils paient tous les mois !

La deuxième partie de l'annonce de Microsoft est pour le moins surprenante et inattendue, c'est la prise en charge des photos iCloud dans l'application Photos de Windows 11 !

Ce rapprochement entre les deux entreprises permettra aux utilisateurs de Windows de voir facilement leur photothèque iCloud dans le programme Photos intégré de Windows.



Dans le passé, le logiciel iCloud pour Windows 10 et 11 permettait aux utilisateurs de Windows d'enregistrer une copie locale de leurs photos iCloud. Ainsi, le navigateur de fichiers fait office de bibliothèque. Lorsque Photos iCloud sera intégré à l'application Photos, il offrira une expérience plus complète, semblable à celle dont bénéficient les utilisateurs de Mac via Photos iCloud d'Apple. Les membres du programme Windows Insider peuvent dès à présent tester une version bêta de cette intégration ; une version améliorée suivra dans les mois à venir.



Le lancement d'Apple Music, d'Apple TV et de la synchronisation des photos iCloud sur Windows 11 prouve une fois de plus qu'Apple fait beaucoup d'efforts pour atteindre de nouveaux abonnés et ses clients qui ont un iPhone, un iPad, mais pas forcément un Mac ! Apple ne souhaite pas abandonner cette catégorie de clients qui a une importance capitale pour le segment des services.



