Apple Music lance déjà le Replay 2023

Si vous êtes abonné à Apple Music, vous pouvez désormais écouter la playlist "Replay 2023". Comme chaque année, cette liste de lecture classe les 100 morceaux les plus écoutés sur la plateforme. Elle est mise à jour chaque semaine afin que vous puissiez suivre vos chansons les plus diffusées de l'année au fur et à mesure que 2023 avance.

Une playlist évolutive

Plus précisément, la playlist "Replay 2023" sera mise à jour chaque dimanche, selon vos écoutes. Fin décembre, celle-ci sera clôturée et figée, vous pourrez, comme avec le "Replay 2022", retrouver facilement vos 100 chansons préférées sur Apple Music.

Bien évidemment, il faut utiliser le service plusieurs fois afin qu'Apple commence à générer la liste de lecture. Celle-ci se trouve tout en bas de l'onglet "Écouter" sur iOS, iPadOS et macOS. Il existe également une version plus détaillée de la fonction de suivi des données sur Apple Music pour le web, qui comprend les artistes et les albums les plus écoutés en streaming, ainsi que des statistiques pour le nombre de lectures détaillées et les heures d'écoute.



Apple met à disposition ses listes de lecture annuelles "Replay" depuis 2019. Spotify Wrapped domine ce domaine du streaming musical depuis quelques années, principalement grâce à ses infographies facilement partageables qui sortent début décembre. En plus des playlists Replay, Apple a introduit l'année dernière une fonctionnalité "Stories" avec plus de statistiques sur l'historique d'écoute de chaque utilisateur à la fin de l'année.

Voilà, vous n'avez plus qu'à vous rendre dans l'application Apple Music ou sur le site pour écouter la liste de lecture "Replay 2023".