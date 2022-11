Apple Music Replay 2022 : une nouvelle version avec des "Stories"

Apple a déployé aujourd'hui une mise à jour de l'expérience Apple Music Replay pour 2022, présentant une nouvelle fonctionnalité de type "Stories".



L'expérience revue et corrigée, qui a commencé à être déployée ce matin, met en avant la nouvelle fonction au premier plan de la page web Replay, avec laquelle les utilisateurs sont encouragés à interagir avant de plonger dans des informations plus détaillées.

Une nouvelle interface façon réseaux sociaux

La section Replay présente désormais une conception dynamique, semblable à celle des Stories, des points forts basés sur votre historique d'écoute.

La nouvelle interface présente une série de cartes animées de style médias sociaux qui montrent les meilleurs moments musicaux de l'année écoulée en fonction de votre historique d'écoute. Une musique pertinente est diffusée en arrière-plan pour chaque carte. L'animation est visible sur les navigateurs de bureau, mais elle semble avoir été conçue principalement pour les écrans mobiles.



Après la présentation condensée de votre chanson préférée, de votre artiste le plus écouté, des styles musicaux testés et autres, les utilisateurs peuvent faire défiler la page vers le bas pour voir des sections plus détaillées sur leurs écoutes de l'année écoulée. Tout en bas, on retrouve la fameuse liste de lecture Apple Music Replay 2022.



Ce changement rapproche le service de Cupertino de l'expérience de Spotify Wrapped, mais Apple Music Replay reste une expérience réservée aux navigateurs web. L'application Musique elle-même ne peut afficher et lire qu'une liste de lecture de base de vos meilleures chansons de l'année, classées par ordre d'écoute, une fois qu'elles ont été ajoutées via la page internet Replay.



Pour afficher votre expérience Apple Music Replay 2022 et essayer la nouvelle bande dessinée, rendez-vous sur music.apple.com/fr/replay depuis un iPhone, iPad, Mac ou PC.