Apple Music Replay 2021 : découvrez comment récupérer vos statistiques

Il y a 5 heures

Musique

Julien Russo

5



Inspiré de Spotify Wrapped, Apple propose également un résumé complet de vos statistiques d'écoutes Apple Music depuis le 1er janvier 2021. Vous ne le savez peut-être pas, mais à chaque fois que vous utilisez l'application, votre activité est minutieusement surveillée pour en faire un bilan. Comme nous approchons de la fin d'année, il est intéressant de se pencher sur vos préférences musicales pour 2021.

Voici comment voir votre replay

Quand on utilise un service de streaming, on découvre de nouvelles musiques, de nouveaux artistes, mais on se crée aussi une playlist qui rassemble nos morceaux préférés.

Il est toujours difficile de se rendre compte à quel point on peut passer du temps à écouter de la musique, est-ce plusieurs centaines d'heures par an ou plutôt plusieurs milliers d'heures ?

Apple Music a décidé de vous apporter toute la visibilité liée à l'activité de votre compte sur le Replay Apple Music, il s'agit d'une page dédiée sur music.apple.com/replay.



En un coup d'œil, vous pouvez avoir un aperçu du nombre d'heures où vous avez écouté de la musique, sur le nombre de fois que vous avez écouté un morceau et même sur les artistes que vous avez le plus écoutés.

Des statistiques qui peuvent parfois surprendre...

En tête de liste, on retrouve le nombre d'heures passées à écouter de la musique sur Apple Music (quel que soit le support). Dans notre cas, on a passé 974 heures à lire des morceaux de musiques sur l'application et ce n'est pas fini puisqu'il reste encore un bon mois et demi avant 2022. On dépassera probablement les 1 000 heures avant décembre.



Un peu plus bas, Apple vous montre le classement des morceaux que vous avez le plus écoutés en 2021, on retrouve en général des musiques avec plusieurs centaines de lectures.

Le service de streaming vous présente un TOP 10 que vous pouvez agrandir en appuyant sur le bouton "Plus", ce classement est carrément une playlist que vous pouvez retrouver sur l'application Apple Music sur votre iPhone, iPad, Mac...

De notre côté, c'est la musique "Heat Waves" de Glass Animals qui l'emporte haut la main avec 133 lectures. À noter que ce nombre de lectures peut aussi s'expliquer par une "coïncidence" du fait que le mode aléatoire tombe régulièrement dessus (en tout cas plus que les autres morceaux de votre playlist).

Globalement, les musiques qui se trouvent dans le TOP 5 sont celles que vous lancez le plus souvent manuellement ou en "Lire ensuite" quand vous souhaitez l'ajouter dans les morceaux à suivre.

Dans la troisième partie de cet Apple Music Replay, vous retrouvez les artistes que vous avez le plus écoutés cette année.

Apple ne compte pas cela en nombre de lectures, mais plutôt en heures d'écoute. Dans notre replay, Apple Music nous informe qu'on a écouté en moyenne 1440 artistes différents (jusqu'à maintenant), ce chiffre va bien évidemment évoluer puisque l'année n'est pas encore terminée.

Si vous appréciez écouter un peu toutes les playlists dans l'onglet "Explorer" sur Apple Music, vous avez de fortes chances d'avoir un nombre élevé sur cette partie des statistiques.



Comme vous pouvez le constater, on est très Kanye West à la rédaction d'iPhoneSoft, il faut dire que son dernier album Donda est une pépite qu'on a écoutée en boucle pendant plusieurs semaines.

À la fin du replay, Apple vous propose d'ajouter vos anciens replays dans votre bibliothèque, ceux de 2020, 2019, 2018 et peut-être ceux d'avant encore si vous étiez abonnés Apple Music. Les replays disponibles vont jusqu'à 2015 (si vous vous êtes abonné en même temps que le lancement d'Apple Music).



Et vous quels sont les musiques et artistes que vous avez le plus écoutés ? Arrivez-vous à nous battre sur le nombre d'heures d'écoutes depuis le 1er janvier 2021 ?