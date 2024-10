Tim Cook vend 223 986 actions Apple et va récupérer 50 millions de dollars

Chaque année, Tim Cook reçoit de nombreuses actions d’Apple en tant que compensation dans le cadre de son package de rémunération, ce qui aligne ses intérêts avec ceux des actionnaires et reflète les performances de l’entreprise. Avec ses actions, Tim Cook peut choisir de les conserver ou de les vendre pour récupérer rapidement plusieurs millions de dollars ! Cook vient de liquider cette semaine plus de 200 000 actions, ce qui va lui permettre de récupérer 50 millions de dollars.

L’une des plus grosses ventes d’action de Tim Cook

Tim Cook a récemment vendu un total impressionnant de 223 986 actions Apple, ce qui va lui rapporter 50 276 076 $ dans quelques jours. Cette transaction, d’une ampleur majeure, s’ajoute à son salaire déjà très confortable en tant que dirigeant de l’une des entreprises les plus rentables au monde.



Ces actions qu’a vendu Tim Cook faisaient partie d’une prime basée sur la performance d’Apple par rapport aux autres sociétés du S&P 500. La stratégie d’Apple, qui a surpassé ses concurrents, a permis à Cook de recevoir ce bonus conséquent. En effet, plus Apple performe face à ses concurrents et plus Tim Cook est récompensé par le conseil d’administration d’Apple, ce qui est logique.

Ce n’est pas tout pour Cook cette semaine, il a également reçu un lot supplémentaire de 219 502 actions dans son portefeuille. Cependant, toutes les actions ne sont pas accessibles tout de suite, 54 876 de ces actions ne seront débloquées qu’en trois tranches égales en avril 2027, 2028 et 2029. Par ailleurs, 164 626 de ces actions sont soumises à des critères de performance, avec une libération potentielle au 1er octobre 2027, en fonction des résultats de l’entreprise entre 2025 et 2027.



Début 2024, Tim Cook possédait déjà plus de trois millions d’actions Apple, en plus d’un stock important de 1,3 million de RSU (restricted stock units) encore non acquises. Les actions qu’il n’a pas encore vendues sont estimées à plus de 500 millions de dollars, un montant colossal qui pourrait encore augmenter avec le succès de la firme de Cupertino dans les années à venir.



Même si le salaire de base de Tim Cook a été fixé à 3 millions de dollars en 2023, ses principaux revenus proviennent de la vente d’actions Apple. Chaque année, au mois d’octobre, Cook procède ainsi à la vente de centaines de milliers d’actions pour augmenter ses revenus annuels, comme il l’a fait une nouvelle fois cette année. Cette stratégie récurrente, en plus de la valeur exceptionnelle des actions Apple, fait de Cook l’un des PDG les mieux rémunérés au monde.