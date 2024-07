Voici le salaire qu’a touché Tim Cook en 2023

En tant que PDG d’Apple, on pourrait se dire « Tim Cook doit toucher des centaines de millions de dollars chaque année avec le chiffre d’affaires que fait Apple ! », figurez-vous que ce n’est pas du tout le cas. Le salaire qu’a touché Tim Cook en 2023 vient d’être dévoilé et il est plus bas que les années précédentes.

Tim Cook a touché 63,2 millions de dollars en 2023

Apple a récemment publié sa déclaration annuelle de procuration pour les investisseurs, offrant un aperçu transparent des rémunérations de ses dirigeants et d’autres points d’intérêt. Cette publication intervient avant l’assemblée annuelle des actionnaires prévue pour le 28 février, marquant également des changements annoncés au conseil d’administration.

Rémunération de Tim Cook

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a perçu un salaire total de 63 209 845 $ pour l’année 2023. Ce montant, surpassant de 28 % l’objectif fixé de 49 millions de dollars, s’avère toutefois inférieur de 36 % aux 99,4 millions de dollars obtenus en 2022. La structure de sa rémunération se détaille comme suit :

Salaire de base : 3 millions de dollars.

Primes d’actions : 46,97 millions de dollars.

Rémunération du régime d’incitation non en équivalant aux équités : 10,71 millions de dollars.

Autres rémunérations : 2,53 millions de dollars.

Ces chiffres illustrent l’engagement et la valeur que Tim Cook apporte à Apple, en dépit d’une légère diminution par rapport à l’année précédente.



La rémunération annuelle médiane des employés d’Apple en 2023 était de 94 118 $. Ce montant établit un ratio de rémunération de 672 pour 1 entre Cook et l’employé médian, révélant l’écart significatif dans la structure salariale de l’entreprise.



D’autres cadres supérieurs d’Apple ont également bénéficié de rémunérations élevées :

Luca Maestri (Directeur financier) : 26,94 millions de dollars.

Kate Adams (Avocate générale et secrétaire) : 26,94 millions de dollars.

Deirdre O’Brien (Vice-présidente principale du commerce de détail) : 26,94 millions de dollars.

Jeff Williams (Directeur de l’exploitation) : 26,96 millions de dollars.

Politique de déplacement et sécurité

En matière de sécurité, Tim Cook est contraint d’utiliser un jet privé pour tous ses voyages depuis 2017, il ne peut visiblement pas prendre un avion d’une compagnie aérienne comme tout le monde, même en première classe. Cette politique, axée sur la sécurité et l’efficacité, a engendré des frais de voyage aérien personnel s’élevant à 1,62 million de dollars en 2023, une augmentation impressionnante par rapport à l’année précédente. De plus, les dépenses pour sa sécurité personnelle ont atteint 820 309 $.



Bien que le salaire de Tim Cook ait diminué par rapport à l’année précédente, il reste une figure centrale chez Apple, avec une rémunération reflétant son rôle crucial dans l’entreprise. De plus, Tim Cook reçoit beaucoup d’actions boursière d’Apple, ce qui a une valeur bien plus élevé que son salaire annuel. Ces informations, en plus de fournir une transparence sur la rémunération des hauts dirigeants, mettent en lumière les défis et responsabilités associés à la direction d’une entreprise mondiale comme Apple.