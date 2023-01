Le salaire de Tim Cook va baisser en 2023 après avoir gagné près de 100 millions de dollars

Tim Cook est l'un des patrons les mieux rémunérés de la Big Tech, cette décision du conseil d'administration peut s'expliquer par les résultats d'Apple, l'entreprise réalise chaque nouveau trimestre des records de chiffre d'affaires et de bénéfices. Pour la première fois, le salaire de Tim Cook va considérablement baisser en 2023, on vous explique tout !

Une baisse de 40% du salaire

Selon la déclaration de procuration d'Apple publié cette nuit aux actionnaires, Tim Cook a reçu en 2022 et 2021 un revenu annuel proche des 100 millions de dollars. En 2022, le CEO d'Apple a perçu un revenu précis de 99,4 millions de dollars, on retrouve :

Un salaire de 3 millions de dollars 83 millions de dollars en prime d'actions 13,4 millions de dollars sous d'autres formes de rémunération

En 2021, la tendance pour le CEO était quasiment la même, car ses revenus étaient de 98,7 millions de dollars. Des fiches de paie conséquente qui s'expliquent par les excellents résultats d'Apple, il est tout à fait normal et logique qu'un CEO soit récompensé quand les résultats sont présents et ne cessent d'être en croissance !

Selon de récentes déclarations de Mark Gurman de Bloomberg, les revenus de Tim Cook en 2023 vont baisser. Le rapport indique que le salaire cible de Cook pour 2023 sera de 49 millions de dollars, soit environ 40 % de moins que sa rémunération cible en 2022. Cette réduction intervient suite aux commentaires des actionnaires et sur la proposition de Cook de modifier sa rémunération qui était selon lui un peu trop élevée.



Attention à un détail... Cette baisse de salaire pour Tim Cook en 2023 n'est pas une sanction, mais plutôt un ajustement des revenus du CEO. En réalité, les actionnaires veulent que Cook ait des revenus similaires aux autres CEO des entreprises du même secteur. Le comité de rémunération d'Apple a fait savoir à Tim Cook qu'll était impressionné et satisfait de sa performance en 2022 à la tête d'Apple. Selon la circulaire de procuration, Cook a vu son attribution de RSU basée sur la performance passer de 50% à 75% de sa rémunération en actions cibles pour 2023.



Cela fait des années que les revenus de Tim Cook font débats chez les investisseurs et actionnaires, beaucoup considéraient que Tim Cook gagnait trop d'argent tous les ans, malgré que les résultats d'Apple soient époustouflants. Comparés à d'autres entreprises, beaucoup de PDG ne gagnent pas autant, c'est le cas chez Disney où Bob Chapek a perçu 32,5 millions de dollars en 2021. Concernant Satya Nadella, PDG chez Microsoft, les revenus de 2022 sont à 42,2 millions de dollars !