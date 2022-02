Un salaire de 99 millions de dollars pour Tim Cook ? Les actionnaires hésitent !

Comme tous les CEO de grandes entreprises, Tim Cook reçoit un salaire conséquent qui est à la hauteur de ses responsabilités au sein d'Apple. Un nouveau plan de rémunération doit prochainement être voté par les actionnaires d'Apple, il prévoit un revenu de 99 millions de dollars en 2022 pour Tim Cook. Le sujet fait débat, les actionnaires doivent-ils voter pour ou contre ?

Une augmentation de salaire pour le CEO d'Apple ?

Avec des indicateurs qui sont tous au vert en pleine pandémie, un chiffre d'affaires en croissance à chaque trimestre, des investisseurs qui ont toujours le sourire... Tim Cook doit-il être récompensé par un enrichissement de son salaire annuel ?

Cette question inquiète le groupe consultatif des actionnaires Institutional Shareholder Services (ISS), selon une lettre envoyée il y a quelques heures, il y aurait des "préoccupations importantes" à ce sujet.



En 2021, Tim Cook a touché un salaire de 3 millions de dollars, une prime de 12 millions de dollars et une tonne d'actions qui sont évaluées à 82 millions de dollars aujourd'hui. Cela fait un total de 97 millions de dollars, une somme impressionnante !



Selon le Financial Times qui a eu accès à la lettre, l'ISS ne veut pas que Tim Cook reçoive une rémunération annuelle trop élevée, même si les résultats sont extrêmement positifs (en partie grâce aux bonnes décisions de Cook).

Le groupe affirme que la paie du CEO d'Apple en 2021 a considérablement dépassé celle des autres dirigeants dans des entreprises du même secteur.



L'ISS est opposé à une augmentation de salaire de Tim Cook cette année, le groupe le dit clairement aux actionnaires : "il faut voter contre une rémunération qui atteint presque les 100 millions de dollars en 12 mois".

Officiellement, l'ISS n'a qu'un pouvoir d'influence auprès des actionnaires, il ne peut pas intervenir sur le vote final :

Les votes des actionnaires sur les salaires des dirigeants d'Apple sont uniquement consultatifs et n'obligent pas son conseil à prendre des mesures en réponse. Quelque 95 % des votes exprimés l'année dernière ont été favorables à Apple. Mais une protestation importante cette année pourrait faire basculer le conseil d'administration d'Apple, neuf ans après la dernière réaction significative à la rémunération de Cook.

Si le salaire de Tim Cook n'a fait qu'évoluer depuis son arrivée au poste de CEO, c'est essentiellement parce qu'il a réussi à ce qu'Apple atteigne des sommets en bourse (avec une valorisation de 3 billions de dollars) et que les produits rencontrent un grand succès auprès des consommateurs.

La rémunération des dirigeants d'Apple s'est toujours réalisée en fonction des performances de l'entreprise, si les résultats sont bons, les dirigeants seront récompensés.



Contrairement aux autres membres de l'équipe de direction, Tim Cook est également remercié avec des actions boursières d'une grande valeur, plus le CEO reste longtemps à son poste, plus il en reçoit !

Quand Cook a signé son contrat avec Apple, il a été conclu qu'il obtiendrait 1 million d'actions, 50% dès sa cinquième année à la tête d'Apple puis les 50% restant au bout de la dixième année.