En 2023, Tim Cook pourrait être rémunéré à hauteur de 50 millions de dollars !

Le salaire des dirigeants de grandes entreprises est parfois un sujet qui fait débat. Aux États-Unis, la rémunération des PDG est souvent définie en fonction des performances de l'entreprise, c'est le cas maintenant chez Apple où Tim Cook voit sa rémunération augmenter si Apple arrive à atteindre ses objectifs financiers. Vu le succès des produits Apple dans le monde, Tim Cook va recevoir (sans aucun doute) de belles fiches de paie dans les mois à venir.

Jusqu'à 50 millions de dollars de revenu pour Tim Cook ?

Selon un récent rapport de Bloomberg, des actionnaires Apple se sont réunis aujourd'hui afin d'aborder plusieurs thématiques, dont le salaire de Tim Cook pour l'année 2023. Pour la première fois, la rémunération du CEO d'Apple se fera en fonction des résultats financiers, si l'entreprise arrive à atteindre l'ensemble des objectifs qui ont été fixés au début du mois de janvier, le salaire annuel de Tim Cook pourra aller jusqu'à 50 millions de dollars !

Voici comment se divisera sa rémunération cette année :

Le salaire de base sera de 3 millions de dollars

Une prime de 6 millions de dollars s'ajoutera

Des primes d'actions d'une valeur de 40 millions de dollars

La rémunération du CEO d'Apple a été un sujet qui a fait beaucoup parler ces derniers mois dans les réunions des actionnaires d'Apple, beaucoup de personnes ne comprenaient pas comment Tim Cook avait pu toucher près de 100 millions de dollars en 2022. La somme a été jugée comme étant extravagante même si l'entreprise se porte bien depuis l'arrivée de Cook aux commandes.



Pour éviter les conflits, Tim Cook a accepté de baisser son salaire de 40% et de l'indexer sur les résultats de l'entreprise. Autrement dit, Tim Cook a tout intérêt qu'Apple vise des sommets en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices nets pour obtenir la meilleure rémunération possible.



D'autres dirigeants d'Apple recevront environ 27 millions de dollars en 2023, après que les actionnaires ont approuvé un plan qui prévoit que le salaire des dirigeants sera décidé lors d'un vote annuel. Les dirigeants concernés par ce plan comprennent :

Le directeur financier Luca Maestri

Le directeur de l'exploitation Jeff Williams

La directrice générale Katherine Adams

La vice-présidente de la vente au détail Deirdre O'Brien

Le vice-président des services Eddy Cue

Le vice-président des logiciels Craig Federighi

Ce qui ressort aussi de cette grande réunion entre les actionnaires, c'est l'absence de plusieurs audits et rapports qui n'ont pas reçu assez de votes.

Plusieurs actionnaires souhaitaient qu'il y ait un audit des droits civils sur les efforts d'Apple en matière de diversité dans les effectifs américains, un rapport détaillé sur la dépendance d'Apple envers la Chine pour l'assemblage de ses produits ainsi qu'un compte-rendu complet sur les écarts de salaires mensuels en interne. Tout cela n'aura pas lieu.