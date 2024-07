Les applications ont généré 171 milliards de dollars dans le monde en 2023

Le business des applications sur smartphone et tablette est phénoménal et rapporte énormément d’argent chaque année. Au premier plan, on retrouve Apple et Google qui contrôle quasiment à eux deux la distribution des applications sur iOS et Android. Après une année 2022 très moyenne, un rapport affirme que les consommations ont repris des couleurs l’année dernière.

L’App Store et le Play Store en grande forme

En 2023, le monde des applications a connu une renaissance impressionnante, après un ralentissement en 2022, le secteur a repris de la vigueur, générant des revenus records.

Un rapport de data.ai détaille les observations et tendances clés dans les téléchargements d’applications sur iOS et Android à l’échelle mondiale.

Reprise et croissance des dépenses

L’année a été marquée par une augmentation de 3 % des dépenses de consommation en applications, culminant à 171 milliards de dollars. Cette croissance est remarquable, surtout après la stagnation économique de 2022. Les dépenses pour les applications non ludiques ont particulièrement brillé, avec une augmentation de 11 %, représentant 64 milliards de dollars.



Malgré la hausse des dépenses, le nombre total de téléchargements est resté relativement stable à 257 milliards, soit une augmentation modeste de 1 %. Par contre, certaines catégories d’applications ont connu des hausses majeures. Par exemple, les applications intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle ont vu leurs téléchargements augmenter de 11 %.

Succès des applications d’intelligence artificielle et sociale

TikTok a connu un succès fulgurant, devenant la première application non ludique à dépasser les 10 milliards de dollars de dépenses. Les applications d’IA, telles que ChatGPT, Ask AI, et Open Chat, ont également gagné en popularité. L’intégration de termes comme “chatbot” et “gpt” dans les descriptions d’applications a connu une forte hausse.



Les progrès dans le domaine de l’intelligence artificielle, comme les chatbots et les générateurs d’art d’IA, ont joué un rôle clé dans la stimulation des dépenses de consommation. Ces innovations ont non seulement renforcé l’engagement des utilisateurs mais ont aussi ouvert de nouvelles avenues pour la monétisation, avec une croissance prévue de 1,3 milliard de dollars pour la monétisation des applications sociales en 2024.

3 pays qui dominent le téléchargement des applications

La Chine, l’Inde et les États-Unis continuent de dominer le marché en termes d’installations d’applications. Le temps passé sur les applications a augmenté de 6 %, atteignant 5,1 billions d’heures. Par ailleurs, les prévisions indiquent une hausse des dépenses publicitaires mobiles, qui devraient atteindre 362 milliards de dollars en 2024.

Et les jeux ?

Bien que le secteur général des applications ait prospéré, les jeux mobiles ont connu une légère baisse de 2 %, s’établissant à 107 milliards de dollars. Cependant, plus de 1500 applications et jeux ont réussi à générer plus de 10 millions de dollars chacun en 2023.



L’année 2023 peut être considérée comme exceptionnelle pour l’économie des applications, illustrant la résilience et la capacité d’adaptation de ce secteur. La croissance continue et l’innovation dans les technologies comme l’IA promettent de maintenir cette tendance ascendante dans les années à venir.



Source