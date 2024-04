"TikTok Shop" va générer des milliards de dollars en 2024 selon un rapport

Si vous êtes un utilisateur régulier de TikTok, vous avez peut-être remarqué que certains influenceurs peuvent faire la promotion d'un produit qu'ils viennent de recevoir, les marques n'hésitent pas non plus à profiter de l'algorithme parfois très généreux pour vendre des produits plutôt que de passer par des publicités. Pour diversifier ses sources de revenus et capitaliser sur la popularité grandissante de sa plateforme, ByteDance, la société mère de TikTok, a innové avec le lancement de TikTok Shop. Cette nouvelle fonctionnalité, intégrée directement dans l'application, simplifie le processus de vente pour les utilisateurs, transformant ainsi l'expérience divertissante de TikTok en une opportunité lucrative de commerce électronique.

TikTok Shop va être un succès hallucinant

La montée en puissance de TikTok dans l'univers du commerce en ligne est un exemple flagrant de l'innovation et de l'audace stratégique. Avec le lancement de TikTok Shop aux États-Unis en septembre 2023, la plateforme s'est positionnée comme un concurrent de taille face à des géants tels qu'Amazon, AliExpress et des acteurs émergents comme Temu.



Avec environ 150 millions d'utilisateurs aux États-Unis, TikTok n'est pas seulement une plateforme de divertissement, c'est un phénomène culturel. En introduisant TikTok Shop, la plateforme a ouvert la voie à une nouvelle forme de commerce en ligne, combinant de manière transparente le contenu vidéo avec des opportunités d'achat immédiat. Les créateurs américains peuvent depuis plusieurs mois taguer des produits dans leurs vidéos, tandis que les marques bénéficient de la possibilité de créer des catalogues de produits accessibles directement depuis leurs profils TikTok. Plus qu'une simple fonctionnalité, TikTok Shop intègre un onglet spécifique pour la découverte de produits et la gestion des commandes.

Ce qui distingue TikTok dans cette nouvelle stratégie, c'est son fondement en tant que réseau social. Contrairement à Amazon ou à d'autres plateformes de commerce électronique traditionnelles, TikTok dispose d'un engagement et d'une influence sociale exceptionnels. Cette particularité offre un avantage concurrentiel majeur, permettant à la plateforme d'utiliser son influence sociale pour stimuler les ventes et engager les consommateurs de manière organique et convaincante.

Un succès en Asie du Sud-Est, bien avant le lancement aux États-Unis

Avant son entrée sur le marché américain, TikTok a déjà fait ses preuves en Asie du Sud-Est, où il a généré un volume de ventes impressionnantes l'année dernière. Ce succès en Asie du Sud-Est sert de fondement solide à TikTok pour son expansion dans d'autres régions, cela montre que l'application de divertissement a non seulement la capacité de capturer des parts de marché, mais aussi de les maintenir face à une concurrence féroce.



Selon des informations internes révélées par un rapport de Bloomberg, l'objectif financier de 17,5 milliards de dollars pour 2024 est sujet à modification. Ce chiffre ambitieux pourrait être ajusté en fonction de l'évolution du marché et de la performance de la plateforme. En 2023, TikTok était bien parti pour accumuler environ 20 milliards de dollars de valeur brute mondiale des marchandises, cette performance n'a pas été atteinte à cause du lancement tardif dans l'année de TikTok Shop aux États-Unis.



Le rapport mentionne également que le Black Friday et le Cyber Monday en novembre aux États-Unis ont littéralement fait exploser les ventes via TikTok Shop, 5 millions d'américains ont passé commande, de nouveaux clients qui n'avaient jamais pensé auparavant acheter un produit sur TikTok comme ils le feraient sur une application comme Amazon.



Pour l'instant, TikTok prélève seulement 8% maximum sur chaque transaction via son application, ce qui reste globalement faible face à la concurrence comme Amazon qui prend des frais de 15% à chaque vente. Est-ce que ByteDance est plus généreux ou est-ce tout simplement des frais "de début" qui grandiront une fois que le commerce en ligne sur TikTok sera disponible partout dans le monde ? Impossible à dire pour le moment.



Actuellement, TikTok Shop n'est pas encore accessible en France, le nouvel onglet qui se placera en bas de l'écran devrait toutefois débarquer prochainement. ByteDance privilégie un déploiement progressif et ne souhaite pas aller trop vite dans ce nouveau domaine pour l'instant récent pour l'entreprise.

