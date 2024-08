Potentielle vente de TikTok aux US : la valeur serait de 100 milliards de dollars

1 com

Application numéro 1 sur l’App Store et le Play Store dans quasiment le monde entier, l’une des plateformes préférées des annonceurs pour leurs campagnes publicitaire, un taux d’engagement record chez les adolescents et jeunes adultes… TikTok a de sérieux arguments qui font monter sa valeur. Un récent rapport de Wired mentionne que l’application de divertissement vaudrait aujourd’hui aux alentours des 100 milliards de dollars !

TikTok, une valeur plus importante que X et Instagram

En mars, la Chambre des représentants des États-Unis a voté massivement l’interdiction TikTok dans le pays ou forcer sa vente à une entreprise tierce non chinoise. Cette décision est motivée par des préoccupations de sécurité nationale liées à la collecte de données des utilisateurs par ByteDance, la société mère de TikTok basée en Chine.



Le ministère de la Justice des États-Unis semble préférer l’option de la vente à celle de l’interdiction, considérant qu’une vente pourrait résoudre les problèmes de sécurité tout en évitant les impacts négatifs d’une interdiction totale. Cependant, cette vente dépendra de la capacité de ByteDance à trouver un accord avec une entreprise désireuse de racheter TikTok, ce qui est loin d’être gagné.

Le compte à rebours est déclenché

Le président Joe Biden a approuvé le projet de loi, accordant à ByteDance un délai de 9 mois pour vendre TikTok à une entreprise. Ce délai pourrait être prolongé à douze mois si nécessaire. Pendant ce temps, TikTok conteste la décision, affirmant que l’interdiction n’est pas conforme à la Constitution des États-Unis. Un procès est en cours, ByteDance ayant déposé une plainte pour annuler la potentielle interdiction.

Jusqu’à 100 milliards de dollars en cas de rachat

Les investisseurs potentiels pourraient devoir débourser jusqu’à 100 milliards de dollars pour acquérir TikTok, une somme qui correspond à la valeur estimée de l’application en 2024. Parmi ces investisseurs, Frank McCourt, un milliardaire de l’immobilier, se positionne pour acheter TikTok avec le soutien de Guggenheim Securities et Kirkland & Ellis. Ils prévoient de rassembler les 100 milliards de dollars nécessaires, notamment via des prêts bancaires, en utilisant une stratégie similaire à celle employée par Elon Musk lors de l’acquisition de Twitter.



Steven Mnuchin, ancien secrétaire au Trésor, est également en train de rassembler des investisseurs pour faire une offre sur TikTok. Toutefois, un défi majeur persiste : le gouvernement chinois empêche la vente de l’algorithme de recommandation de TikTok, une technologie cruciale qui contribue largement à la popularité et au succès de l’application.



Les investisseurs intéressés devront donc envisager l’achat de TikTok sans son algorithme, ce qui représente un point faible pouvant faire baisser la valeur de l’application lors du rachat. En effet, le gouvernement chinois a mis en place des régulations strictes limitant l’exportation de technologies, y compris les algorithmes de données interactives personnelles.



Steven Mnuchin a exprimé son intention de « reconstruire la technologie » de TikTok s’il réussit à acheter l’application, tentant ainsi de compenser l’absence de l’algorithme original.



Pour le moment, ByteDance ne semble pas être dans une démarche de vente, l’entreprise se concentrant sur son combat juridique pour faire annuler le projet de loi approuvé par le président Biden.



