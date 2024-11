Shazam a identifié plus de 100 milliards de chansons !

Shazam, l'application d'Apple, rachetée en 2018, a franchi un cap avec plus de 100 milliards de chansons reconnues par ses utilisateurs. Parmi les faits marquants, citons "Dance Monkey" de Tones and I qui se distingue comme le morceau le plus shazamé, avec plus de 45 millions de reconnaissances.

Shazam est incontournable !

Shazam a été lancé en 2002 en tant que service SMS au Royaume-Uni. À l’époque, les fans de musique composaient le 2580, tenaient leur téléphone pour identifier la chanson et recevaient le nom de la chanson et de l’artiste par texto. Tout une époque !



L’audience et l’influence de Shazam ont continué de croître dans les années qui ont suivi, mais c’est le lancement de l’App Store en 2008 et le lancement de l’application iOS de Shazam qui ont permis à des millions d’utilisateurs de découvrir sa technologie de reconnaissance musicale. À l’été 2011, Shazam avait déjà reconnu plus d’un milliard de chansons.

Voici les chiffres clés partagés par Apple :

Cela équivaut à 12 chansons identifiées pour chaque personne sur Terre.

Une personne devrait utiliser Shazam pour identifier une chanson chaque seconde pendant 3 168 ans pour atteindre 100 milliards.

C'est plus de 2 200 fois le nombre d'identifications de la meilleure chanson de Shazam de tous les temps, « Dance Monkey », avec plus de 45 millions de tags.

La chanson « Beautiful Things » de Benson Boone, auteur de Shazam Predictions 2023, a été le premier morceau sorti cette année à atteindre 10 millions de reconnaissances, et le plus rapidement, le faisant en 178 jours. À ce rythme, il lui faudrait plus de 4 800 ans pour atteindre 100 milliards.

Bien que Shazam soit toujours disponible en tant qu'application indépendante sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store, son intégration dans l'écosystème d'Apple continue de faire croître le service. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter un widget de reconnaissance de chansons à leur centre de contrôle pour identifier la musique dans les applications ou via le microphone de leur appareil. Pour ceux qui possèdent un iPhone 15 ou plus récent, la reconnaissance musicale Shazam peut être liée au bouton Action pour un accès instantané. Les autres peuvent aussi retrouver les widgets d'écran d'accueil et d'écran verrouillé de Shazam.



De plus, avec l'introduction de watchOS 11, l'Apple Watch inclut automatiquement un raccourci de reconnaissance musicale dans la Pile Intelligente chaque fois qu'elle détecte de la musique forte à proximité. Pas bête la pomme !



Apple Music intègre également les données Shazam à diverses listes de lecture, notamment Radio Spins pour suivre les chansons les plus fréquemment diffusées sur les stations de radio.

Télécharger l'app gratuite Shazam: Identifier la musique