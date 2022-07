Snapchat va payer les musiciens jusqu'à 100 000 $ par mois pour leurs chansons

Snap a mis en place un nouveau programme de subventions pour rémunérer les musiciens indépendants à l'origine des chansons populaires sur Snapchat. La société a créé le Snapchat Sounds Creator Fund pour "reconnaître les artistes indépendants émergents pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans la création de vidéos, l'inspiration de tendances Internet et la définition de moments culturels", d'après le communiqué de presse.

Snapchat veut attirer les artistes indépendants

À partir du mois d'août, le fonds donnera aux artistes qui distribuent de la musique sur Snapchat Sounds via DistroKid jusqu'à 100 000 dollars au total chaque mois. Pour l'instant, le programme est limité à 20 chansons par mois. Les artistes derrière chacune des chansons sélectionnées par Snapchat recevront 5 000 dollars. "Nous voulons soutenir les artistes indépendants et émergents qui sont le moteur de la création sur Snapchat", a déclaré Ted Suh, responsable mondial des partenariats musicaux de Snap.

Les artistes doivent être âgés d'au moins 18 ans pour être éligibles (ou 16 ans s'ils ont l'accord écrit d'un parent ou d'un tuteur). Snap précise que les artistes ne peuvent pas demander de subvention et qu'elle décidera des bénéficiaires à sa propre discrétion. On imagine déjà les demandes et les plaintes que la société va recevoir...



Snapchat a commencé à laisser les utilisateurs attacher de la musique aux snaps grâce à la fonctionnalité Sounds en octobre 2020. Les créateurs ont réalisé plus de 2,7 milliards de vidéos avec de la musique provenant de Sounds et ont accumulé plus de 183 milliards de vues au total. Le Snapchat Sounds Creator Fund semble être un moyen intéressant de récompenser les musiciens dont le travail est devenu un succès viral sur la plateforme ou a aidé les créateurs à s'exprimer. Et le dépôt de marque de TikTok Music ne semble pas étranger à cette nouvelle initiative.

