Shazam synchronise les morceaux identifiés par Siri dans votre historique

Apple a mis à jour l'application Shazam pour iPhone et iPad, introduisant une nouvelle fonctionnalité conçue pour permettre aux chansons identifiées par Siri d'être ajoutées à la fois à la bibliothèque de l'application Shazam et à la vue « Historique » de reconnaissance musicale dans le Centre de contrôle. Notez que cette fonctionnalité nécessite d’avoir installé iOS 16.

Shazam améliore l’intégration de Siri

« Dis Siri, quel est le titre de cette chanson ? »



Les morceaux que vous identifiez grâce à Siri sur iOS 16 se synchronisent désormais avec la bibliothèque de votre app Shazam et la vue Historique de reconnaissance des morceaux dans le centre de contrôle.

Apple a ajouté Shazam au Centre de contrôle avec iOS 14, et il existe depuis longtemps un historique des chansons identifiées si vous appuyez longuement sur l'icône du Centre de contrôle Shazam (chose que personne ne sait ou presque). Les chansons répertoriées dans cette vue étaient affichées si vous utilisiez le bouton, mais pas si vous demandiez à Siri d'identifier une chanson.

Avec cette mise à jour, la liste Historique de reconnaissance musicale et la bibliothèque d'applications de Shazam afficheront les chansons identifiées par Siri ou par l'outil de reconnaissance musicale.



Pour mémoire, Apple a racheté Shazam en 2018 pour 400 millions de dollars et a intégré le service dans ses appareils depuis lors, en plus d’apporter un certain nombre d'améliorations. L'année dernière, Apple a déclaré que sa fonction intégrée au système avait dépassé le milliard de reconnaissances cumulées sur une année...

