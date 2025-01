Malgré un petit salaire de base, Tim Cook a gagné 74,6 millions en 2024

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a gagné 74,6 millions de dollars en 2024, une augmentation par rapport aux 63,2 millions de dollars qu’il a touchés en 2023, selon le rapport annuel de la société. Quand on sait que son salaire de base n’est « que » de 3 millions, on se dit qu’il a bien travaillé !

Un package qui fait rêver

La rémunération de Cook comprenait effectivement un salaire de base de 3 millions de dollars, 58 millions de dollars en actions, 12 millions de dollars en primes de performance, et 1,5 million de dollars en autres compensations.

Ces dernières incluent les contributions au plan de retraite 401(k), les primes d’assurance-vie, le rachat de congés non pris, les frais de sécurité et les dépenses liées à ses déplacements personnels en avion. Apple oblige Cook à utiliser des avions privés pour ses voyages professionnels et personnels. La raison est simple : une question de temps et de sécurité.

Bien qu’Apple ait fixé une rémunération cible de 59 millions de dollars pour Cook avec le traitement de base et les actions, les bonnes performances de l’entreprise lui ont permis de toucher davantage grâce aux primes en espèces. Malgré cette augmentation par rapport à 2023, la rémunération totale de Cook en 2024 reste inférieure aux 99 millions de dollars qu’il avait perçus en 2022. Après cette année record, Cook et le conseil d’administration d’Apple ont décidé de réduire son package de rémunération.

D’autres cadres d’Apple, tels que Luca Maestri (directeur financier), Kate Adams (conseillère juridique générale), Deirdre O’Brien (vice-présidente des ressources humaines et du retail) et Jeff Williams (directeur des opérations), ont chacun gagné 27,2 millions de dollars en 2024.