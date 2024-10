Netflix a gagné 8 millions d’abonnés dans le monde au T2 2024

Les hausses de prix, la fin du partage de compte gratuit, les publicités dans l’abonnement le moins cher… Si on pensait que tout cela allait faire fuir des millions d’abonnés, ce n’est finalement pas le cas. La nouvelle stratégie de Netflix fonctionne à la perfection, car les recrutements sont très nombreux à travers le monde !

Netflix continue d’attirer de nouveaux abonnés

Les récents changements stratégiques de Netflix semblent porter leurs fruits. En adoptant une approche multifacette comprenant la mise en place de partages de compte payants, l’introduction de publicités et des hausses de prix, le géant du streaming parvient non seulement à fidéliser ses abonnés, mais aussi à en recruter des millions chaque trimestre.



Depuis avril 2024, Netflix a accueilli plus de 8 millions de nouveaux abonnés payants à travers le monde, portant son nombre total d’abonnés payants à 277,65 millions. Cette impressionnante augmentation représente une croissance annuelle de 16,5 %, un chiffre qui prouve la pertinence des récentes initiatives de la plateforme.

Parmi les bonnes nouvelles, l’abonnement avec publicités a connu une croissance particulièrement importante. En un seul trimestre, ce type d’abonnement a augmenté de 34 %. De nombreux utilisateurs semblent privilégier cette option, qui permet de profiter de deux écrans en haute définition tout en acceptant de visionner quelques publicités. Ces publicités, d’une durée totale de quatre à cinq minutes par heure, comprennent des spots de 15 à 30 secondes diffusés avant et pendant les programmes.



Le modèle économique de Netflix a également évolué avec une hausse des tarifs. Le forfait sans publicité le moins cher coûte désormais 13,49€ par mois, contre 7,99€ auparavant. En revanche, l’abonnement avec publicités est proposé à 5,99€ par mois, une option de plus en plus populaire et qui devrait continuer à augmenter en popularité en 2025 et au-delà, les revenus publicitaires sont devenus un atout essentiel du nouveau modèle économique de Netflix.



Afin de renforcer cette dynamique, Netflix prévoit de tester une nouvelle plate-forme publicitaire interne au Canada, avec un déploiement à plus grande échelle prévu pour 2025. Cette initiative devrait contribuer à l’augmentation continue des abonnements avec publicités, tout en ouvrant de nouvelles sources de revenus pour le service de streaming.

Un chiffre d’affaires en hausse

La croissance de Netflix ne se limite pas au nombre d’abonnés. La société a enregistré une augmentation de 17 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, Netflix anticipe une croissance globale de 14 à 15 % pour 2024. Cette perspective réjouit les investisseurs, qui craignaient que les récents changements n’affectent négativement les revenus de la plateforme.



On peut maintenant l’affirmer, les récents ajustements stratégiques de Netflix se révèlent fructueux, ils assurent à la fois une croissance du nombre d’abonnés et une hausse des revenus. Cette tendance positive devrait se poursuivre, confortant la position de leader de Netflix sur le marché mondial du streaming.