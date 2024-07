L’abonnement avec publicité de Netflix atteint 23 millions d’abonnés dans le monde

Quand Netflix a lancé son premier abonnement avec de la publicité, beaucoup de personnes pensaient que ce type d’approche ne pourrait pas marcher. Visiblement, Netflix a encore eu raison puisque l’abonnement « Standard avec publicité » est un véritable succès, il rassemble déjà 23 millions d’utilisateurs qui sont actifs mensuellement ! Une belle réussite pour un défi qui paraissait compliqué.

Netflix cartonne, même avec de la publicité !

Netflix a franchi un nouveau cap avec son offre publicitaire, le géant du streaming a enregistré ce mois-ci plus de 23 millions d’utilisateurs actifs mensuels à l’échelle mondiale. Cette expansion fulgurante a été au cœur des discussions lors du Variety Entertainment Summit, organisé dans le cadre du CES 2024 à Las Vegas. Amy Reinhard, la cheffe de la publicité chez Netflix, y a évoqué avec enthousiasme cette croissance pour une offre qui avait été très critiquée par les médias et les abonnés.



Selon Reinhard, 85 % des abonnés à cette formule publicitaire passent plus de deux heures par jour sur la plateforme. Cette statistique sous-entend que les abonnés acceptent la publicité et que celle-ci n’est finalement pas gênante, Netflix a visiblement réussi intégration de la publicité.

Il y a deux mois, l’abonnement Standard avec publicité comptait 15 millions d’abonnés, aujourd’hui il est à plus de 23 millions d’utilisateurs, ce qui témoigne d’une tendance où de nombreux consommateurs sont prêts à accepter quelques publicités en échange d’une réduction de coût.



L’offre publicitaire de Netflix a également un impact intéressant sur le marché global, elle représente 30 % des nouvelles souscriptions dans les 12 pays où elle est disponible. Reinhard a souligné l’importance d’une croissance stratégique de l’entreprise, en se concentrant sur l’engagement des clients et la qualité du contenu.



De nombreux pays n’ont pas encore accès à l’offre Netflix Standard avec publicité, le service de streaming accélère le déploiement de son offre afin que chaque personne dans le monde puisse profiter d’un abonnement moins cher en échange de quelques publicités avant et pendant le contenu.



Source