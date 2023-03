Netflix aurait en ce moment 1 million d'abonnés à "Netflix Essentiel avec publicités" aux US

Il y a fort longtemps, l'intégration de publicités dans l'expérience Netflix était inconcevable pour Reed Hastings et le reste de l'équipe de direction. Après le premier trimestre de 2022 qui a été catastrophique avec la perte de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, Netflix a été obligé de revoir ses plans en proposant une offre introduisant des publicités.

Netflix Essentiel avec publicités, un pari réussi aux États-Unis

Face aux concurrents toujours plus nombreux (Disney+, Apple TV+, Prime Video, Paramount+, Lionsgate+...) et au téléchargement/streaming illégal, Netflix a connu une perte de vitesse en 2022, ce qui a causé une "panique générale" chez les investisseurs qui avaient de Netflix l'image du service intouchable grâce à son gigantesque catalogue et sa popularité dans le monde entier. Pour redresser la barre et rassurer, la firme de Reed Hastings a été contrainte d'innover et cela est passé par l'arrivée d'un forfait incluant des publicités en échange d'une légère baisse du tarif mensuel.



Dès l'annonce de cette nouveauté, une multitude d'abonnés Netflix se sont demandé "mais qui va être assez fou pour souscrire un forfait Netflix avec des publicités au début et pendant le programme ?". Ce pari risqué de Netflix qui s'adresse essentiellement à des personnes qui ont fui la télévision à cause (en partie) de la publicité semble être réussi aux États-Unis.

En effet, selon un récent rapport de Bloomberg qui se base sur les statistiques internes de Netflix, le service de streaming a réussi à convaincre 1 million d'américains à souscrire à son offre "Netflix Essentiel avec publicités". Le concept plait beaucoup aux nouveaux utilisateurs (qui n'ont jamais été abonnés dans le passé) ainsi qu'aux personnes qui avaient résiliés et qui ont fait le choix de revenir. On remarque que peu d'abonnés ont migré du forfait Premium/Standard/Essentiel vers l'Essentiel avec publicités.



Bloomberg affirme que 20% des souscriptions en ce moment aux États-Unis se font sur l'offre Netflix qui inclut des publicités, une tendance qui peut s'expliquer par l'inflation qui sévit énormément aux US et qui oblige les américains aux revenus les plus modestes à réduire ou supprimer les dépenses "non importantes" comme les services de streaming.



Selon plusieurs analystes qui se sont exprimés il y a plus d'un mois, Netflix Essentiel avec publicités serait aussi un carton en France où le million d'abonnés serait déjà dépassé depuis le mois de janvier 2023. Le service de Reed Hastings semble avoir trouvé "l'arme secrète" pour maintenir une croissance permanente, quitte à baisser le revenu moyen des abonnements mensuels.



Si vous ne connaissez pas encore cet abonnement, Netflix Essentiel avec publicités vous permet pour seulement 5,99€/mois d'obtenir un accès aux contenus Netflix avec une résolution HD en 720p maximum, la possibilité de regarder Netflix sur n'importe quel appareil et le tout... sans engagement.

Seule contrainte, vous ne pourrez pas télécharger des contenus afin de les visualiser hors ligne.