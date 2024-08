Netflix : 40 millions de personnes dans le monde ont une offre avec publicités

Netflix a été l'un des premiers services de streaming dans le monde à oser deux choses : la suppression du partage de compte gratuit et... l'ajout de publicités dans son offre d'entrée de gamme. Si la première a été particulièrement mal accueillie (et l'est toujours), la seconde semble être un véritable succès auprès des abonnés. Énormément de personnes dans le monde sont prêtes à regarder quelques publicités en échange d'un paiement mensuel réduit.

L'offre avec publicités sur Netflix fait un carton avec 40 millions d'abonnés

Dans une récente déclaration, Netflix a assuré que son offre avec publicités attire désormais 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels, une augmentation de 35 millions par rapport à l'année précédente. Cette expansion rapide montre que Netflix a peut-être trouvé la recette du succès pour cette nouvelle formule. Sans grande surprise, Netflix a précisé que la majorité de ses utilisateurs préfèrent les abonnements sans publicité, mais l'offre avec publicités gagne rapidement du terrain.



En France, voici les tarifs des différentes formules :

Netflix Standard avec publicités : 5,99 €/mois

: 5,99 €/mois Netflix Standard sans publicité : 13,49 €/mois

: 13,49 €/mois Netflix Premium sans publicité : 19,99 €/mois

L'abonnement avec publicités de Netflix propose des arguments intéressants comparés à l'ancien Netflix Essentiel qui était l'entrée de gamme avant l'arrivée des publicités :

Streaming en HD sur deux appareils simultanément

Pas de téléchargement de contenu

Pas de support pour l'audio spatial

Presque tous les films et séries disponibles

Les publicités, sans abus

L'une des clés du succès de cette offre est la gestion des publicités. Contrairement à Amazon Prime Vidéo, qui impose une publicité toutes les 20 minutes, Netflix se contente de 2 à 3 publicités par épisode de série et d'un maximum de 4 par film (toujours bien espacé pour ne pas fatiguer l'utilisateur). Cette approche est bien plus douce et moins intrusive que celle de services de replay comme TF1, France Télévisions ou M6, où les utilisateurs sont souvent bombardés de publicités consécutives à chaque lancement de contenu.

L'offre avec publicités est celle qui est privilégiée lors d'une nouvelle souscription

L'offre avec publicités attire de nombreux nouveaux abonnés. Dans les pays où elle est disponible, plus de 40 % des nouvelles inscriptions se tournent vers le "Netflix Standard avec publicités". Cet engouement montre une préférence croissante pour des options économiques. De plus, l'engagement est au rendez-vous : plus de 70 % des abonnés avec publicité regardent plus de 10 heures de contenu par mois. Les annonceurs ont également remarqué que les abonnés Netflix sont deux fois plus enclins à répondre aux publicités que les abonnés d'autres services de streaming.



Un autre service de streaming pourrait bientôt se lancer lui aussi dans les publicités, il s'agit d'Apple TV+. Un rapport a mentionné, il y a environ 1 an, qu'Apple étudiait la possibilité de proposer un abonnement moins cher à son service de streaming en échange de quelques publicités pendant le visionnage d'un contenu.