Laurene Powell Jobs s'offre une maison à 70 millions à San Francisco

La femme d'affaires de feu Steve Jobs vient de faire une acquisition très remarquée. Laurene Powell Jobs a acheté une demeure centenaire dans le quartier des milliardaires de San Francisco, déboursant 70 millions de dollars pour cette maison de 1 600 mètres carrés.

Une transaction immobilière hors-norme

La veuve de Steve Jobs, est connue pour avoir dirigé le collectif Emerson, lancé les archives Steve Jobs et racheté le magazine The Atlantic. Mais elle fait à nouveau la une pour un achat immobilier record en s'offrant la propriété la plus chère de San Francisco.

Selon The Real Deal, la milliardaire est désormais propriétaire du 2840 Broadway Street, dans le quartier de Pacific Heights. Il s'agit d'une vente privée et, bien qu'elle ait établi un record pour le coin, elle a apparemment fait une affaire. Les vendeurs demandaient 100 millions, elle a finalement obtenu les clefs pour 70 millions de dollars.



Le manoir de 1 600 mètres carrés habitables se trouve sur un terrain de 690 mètres carrés, à côté d'une maison contemporaine appartenant au milliardaire d'Oracle Larry Ellison. La maison de Jonathan Ive, le designer à l'origine de certains des produits les plus populaires d'Apple, comme l'iMac, l'iPod, l'iPad et l'iPhone, se trouve également dans le quartier.



Les précédents propriétaires avaient acheté la "maison" en 2011 pour 33 millions de dollars. Il s'agit d'un manoir de quatre étages de style néo-renaissance espagnole, décrit par Architecture Digest comme "la plus belle maison d'Amérique". À voir les photos, on peut comprendre l'intérêt de la femme de 60 ans, avec un style très travaillé et un sens du détail dans chacune des innombrables pièces.



Parmi ses éléments caractéristiques, le manoir offre une une cour cathédrale couverte de verre, et le côté nord de la maison est constitué de quatre étages de verre. De quoi apprécier la vue sur le Golden Gate Bridge...



Voici quelques clichés :

Autre fait notable, le nouveau domicile de Madame Jobs se trouve à quelques pas de deux Apple Stores. Mais pas sûr que les Genius des magasins de Chestnut Street et d'Union Square la verront très souvent pour des conseils sur les nouveautés Apple.