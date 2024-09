Hello Kitty va passer à l'Apple Store Union Square de San Francisco

À l'occasion d'un événement du populaire jeu Hello Kitty Island Adventure, Apple s'associe à Sanrio pour que la mascotte japonaise elle-même visite l'Apple Store de Union Square à San Francisco, en Californie. Un joli coup marketing qui devrait attirer un certain public.

La promotion d'Hello Kitty Island Adventure

La mascotte sera présente dans le magasin de San Francisco le mercredi 20 mars de 16 h à 18 h. Le timing n'est pas anodin puisqu'il s'agira de la semaine de la Game Developers Conference (GDC 24), de quoi faire venir quelques développeurs de jeux vidéo...

Selon Apple, Hello Kitty diffusera un message de bonheur, d'amitié et d'intégration, ce qui correspond au thème de l'événement en jeu Hello Kitty Island Adventure. Cet événement virtuel, qui se déroulera du 18 au 25 mars, célèbre la Journée internationale du bonheur. Les joueurs auront pour mission de répandre la joie grâce à une recette surprise et à des cadeaux surprises.



Chelsea Howe, Chief Product Officer de Sunblink (le studio derrière de Hello Kitty Island Adventure), et Jill Koch, SVP of Marketing de Sanrio, accompagneront également Hello Kitty à Union Square pour parler de la création de ce titre pour enfants.

Bienvenue dans le parc Grande aventure, où les amis sont essentiels et l'aventure est omniprésente ! Rejoins tes nouveaux amis excentriques dans un monde sublime qui regorge d'adorables créatures, de nourriture délicieuse et de nombreux mystères à résoudre.



Fais connaissance avec des personnages sympathiques tels que Hello Kitty, Kuromi, Cinnamonroll et bien d'autres, en découvrant ce qu'ils aiment, en partant à l'aventure à leurs côtés et en faisant d'eux tes meilleurs amis. Fabrique des objets rares, élucide d'antiques énigmes et décore des bungalows pour attirer de nouveaux visiteurs et créer ton île paradisiaque ultime.

Si vous ne le savez pas, Hello Kitty Island Adventure fait partie de l'abonnement à Apple Arcade depuis l'été 2023, un service disponible au prix de 6,99 € par mois, accessible en partage familial (jusqu'à 6 personnes).

Télécharger le jeu Hello Kitty Island Adventure