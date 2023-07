Hello Kitty Island Adventure est disponible sur Apple Arcade

Hello Kitty Island Adventure est la dernière nouveauté de juillet sur Apple Arcade, le service de jeux en illimité de la société basée à Cupertino. Comme prévu, ce mélange entre Sanrio et Animal Crossing avec un support multijoueur devrait trouver son public sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Téléchargez Hello Kitty Island Adventure

Regardez la bande-annonce de Hello Kitty Island Adventure ci-dessous :

Accompagnez le célèbre personnage Hello Kitty et ses amis dans une aventure chaleureuse pour redonner à une île abandonnée sa gloire d'antan. Plongez dans un monde rempli de créatures adorables, de délices culinaires et de mystères à explorer, un univers que les fans du petit chaton connaissent par coeur.



Faites la connaissance de personnages super mignons et amicaux tels que Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll et bien d'autres, en découvrant leurs préférences, en accomplissant des quêtes à leurs côtés et en devenant leurs meilleurs amis. Participez à la fabrication d'objets rares, résolvez d'anciennes énigmes et décorez des cabanes pour attirer de nouveaux visiteurs et créer l'île paradisiaque ultime.



Les développeurs ont également confirmé que de nouveaux événements, de nouveaux amis et bien d'autres choses encore seront ajoutés lors de futures mises à jour. Autant dire que vous n'êtes pas prêts de vous ennuyer.

Bienvenue au Big Adventures Park sur Friendship Island, où vous pourrez rejoindre vos nouveaux amis super mignons dans un monde magnifique regorgeant d'adorables créatures, de plats délicieux et de nombreux mystères à explorer.

Les mises à jour du moment

Outre Hello Kitty Island Adventure, d'autres jeux importants du service ont été mis à jour cette semaine. Après JellyCar Worlds et Mini Motorways, Subway Surfers Tag passe en mode été, SP!NG ajoute le mode Play Perfect, Warped Kart Racers reçoit sa mise à jour majeure du mois d'août avec le Mois des Pirates, de nouveaux modificateurs et autre mode élimination. Summon Quest apporte l'arène JcJ pour tous, des mises à jour d'invocations et de nouveaux réglages, alors que Stitch ajoute de nouveaux cercles dans de nombreuses parties ainsi que des améliorations au menu pour trouver les cercles non résolus.



Pour tout cela, il suffit d'avoir un abonnement à Apple Arcade à 4,99 euros. Le catalogue tutoie presque les 300 jeux originaux.

Télécharger le jeu Hello Kitty Island Adventure