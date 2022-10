Le jeu Stitch vient broder son nom sur Apple Arcade

Le dernier jeu "Apple Arcade" vient d'arriver, il s'agit de Stitch, un jeu de réflexion abordable pour tous les joueurs mais qui cache un véritable défi intelligent. Avec son approche assez unique, Stitch propose à tous les abonnés au service de broder sur une grille numérique afin de créer de magnifiques motifs.

Découvrez stitch sur iPhone, iPad et Mac

Stitch se présente comme un jeu de réflexion décontracté où vous faites de la broderie sur une grille numérotée. L'objectif principal est de remplir les zones des niveaux sans laisser d'espace pour compléter les cercles.

Stitch a trouvé un prétexte zen pour résoudre des niveaux de différentes difficultés et tailles. L'apprentissage est simple, mais comme souvent, la maîtrise demande de la patience et de la persévérance.

Comme toute autre forme d'art, la broderie à la main vous offre une expérience calme, apaisante et inspirante.

Développé en interne, le moteur de broderie réaliste vous permet de profiter de la sensation de jouer avec un vrai fil à broder sur écran tactile. Le titre est également compatible avec les manettes.



Au total, Stitch propose plus de 50 cercles réguliers dans plusieurs tailles et catégories avec l'incontournable et adorable ours en peluche. Pour les plus acharnés, des cercles hebdomadaires viennent renforcer la durée de vie.



Saviez-vous que la Journée mondiale de la broderie est célébrée le 30 juillet ? Et bien maintenant vous savez :)

Télécharger le jeu stitch.