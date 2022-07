Samorost 3+ vient explorer les méandres d'Apple Arcade

L'un des jeux les plus marquants de l'App Store débarque sur Apple Arcade. Il s'agit de Samorost 3+ du studio Amanita Design, l'auteur des excellents Botanicula et Machinarium pour ne citer qu'eux. Comme prévu, la version "plus" nous arrive en ce vendredi 8 juillet.

Samorost 3+ est disponible dès maintenant

Si vous n'y avez jamais joué, Samorost 3 suit un étrange gnome de l'espace qui utilise les pouvoirs d'une flûte magique pour voyager dans le cosmos à la recherche de ses origines mystérieuses. Un prétexte tout trouvé pour visiter neuf mondes extraterrestres uniques offrant des défis et des créatures hauts en couleur, et leur lot de surprises. On ne peut qu'applaudir devant l'ambiance générale, puisque le design, les effets sonores et la BO sont sublimes.



Regardez le trailer vidéo de Samorost 3 :



Concrètement, Samorost 3 est un point & click d'exploration musicale où, pour progresser, il faut expérimenter et jouer avec les différentes scènes pleines de vie. Les décors fourmillent littéralement de détails, à la frontière entre le photo réalisme et le dessin manuel. Bref, un titre à ne pas manquer pour tous les abonnés au service à 4,99 euros par mois pour jouer sur iOS, iPadOS, tvOS et macOS sans limite à plus de 200 jeux.

Télécharger le jeu Samorost 3+