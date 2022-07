Apple Arcade : 15 jeux vont disparaître du catalogue

Depuis le lancement d'Apple Arcade, les clients Apple qui ont fait le choix de s'abonner au service ont toujours connu une tendance allant vers l'ajout régulier de nouveaux jeux. Pour la première fois, Apple annonce l'inverse, le retrait d'une quinzaine de jeux. L'entreprise vous conseille d'en profiter avant qu'ils ne soient plus disponibles au téléchargement !

15 jeux vont quitter Apple Arcade

Les jeux qui sont disponibles en exclusivité sur Apple Arcade font l'objet d'un contrat entre l'éditeur et la firme de Cupertino. Cependant, comme les services de streaming vidéo, ces accords ont parfois des dates limites de présence dans le catalogue.

Pour mieux informer ses abonnés, Apple Arcade a créé une catégorie dans son catalogue "Ils quittent bientôt Apple Arcade", sans surprise, Apple a placé cette catégorie peu valorisante en bas de la page d'accueil d'Apple Arcade sur l'App Store et le Mac App Store.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les abonnés vont rapidement voir 15 jeux disparaître du service, il y aura :

ATONE : Heart of the Eider Tree

Dead End Job

Dread Nautical

Cardpocalypse

Spidersaurs

Don't Bug Me!

EartNight

Explottens

Lifeslide

Brigade BattleSky: Harpooner

Projection : First Light

Spelldrifter

Over the Alps

Various Daylife

Towaga: Among Shadows

Qu'est-ce qui se passe après ?

Apple ne le mentionne pas. À vrai dire, beaucoup de questions restent sans réponse, est-ce que les utilisateurs qui ont téléchargé le jeu pourront continuer à y jouer ? Est-ce que le jeu deviendra inaccessible et les données seront perdues ?



Il n'est pas impossible que les jeux concernés passent dans une version gratuite avec des publicités et des achats intégrés. Comme ils ne seront plus disponibles en exclusivité via Apple Arcade, ils n'auront plus l'interdiction de proposer une version financée par la publicité.



Plus de 200 jeux vidéo exclusifs et inédits sont mis à dispositions sur Apple Arcade, qui coûte 4,99 dollars par mois. Grâce aux fonctionnalités de partage familial d'Apple, un abonnement à Apple Arcade peut être partagé par un maximum de six membres de la famille.