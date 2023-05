Des produits dérivés de la série Ted Lasso vont être vendus par Apple

La série Ted Lasso est un succès international qui a participé à la croissance d'Apple TV+ sur le marché du streaming dès son lancement. Souhaitant profiter de cette tendance en sa faveur, Apple a décidé de pousser le concept à son maximum en commercialisant des produits dérivés en collaboration avec la célèbre marque de vêtements : Nike. On vous en dit plus !

Apple x Nike pour Ted Lasso

Quand on se rend sur l'Apple Store en ligne, c'est en général pour acheter des produits Apple ou des accessoires pour nos appareils, mais cela va évoluer puisque vous allez bientôt pouvoir commander des… vêtements ! Selon un récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple s'est associé à la marque Nike pour commercialiser des sweats et tee-shirts venant de l'univers de la série Ted Lasso.



On retrouvera sur ces produits dérivés le logo Nike, mais aussi le logo de l'AFC Richmond, le club de football fictif de Premier League que l'on voit dans la série Ted Lasso. Le rapport précise que les vêtements seront uniquement disponibles sur l'Apple Store en ligne.

Les boutiques physiques ne recevront pas de stock, cela s'explique probablement par le fait qu'Apple préfère que les clients se concentrent sur les produits ayant une grosse marge de bénéfice. Toutefois, les clients pourront passer commande en boutique physique grâce à un QR code mis à leur disposition, ils pourront après obtenir leur commande directement à leur domicile. En ce qui concerne le prix, ça risque d'être la douche froide, car on connaît Apple et Nike, ce sont deux entreprises qui ne sont pas réputées pour proposer des produits aux tarifs accessibles. Pour la date de lancement, celle-ci est inconnue pour l'instant.



La 3e saison de Ted Lasso est toujours en cours de diffusion, tous les épisodes seront disponibles dès le 31 mai. Si vous n'avez pas encore vu cette série, vous avez l'intégralité de la première et de la deuxième saison en exclusivité sur Apple TV+. C'est l’occasion de découvrir l'AFC Richmond et son incroyable coach (ou pas...) Ted Lasso !



Pour le moment, l'officialisation de la 4e saison de Ted Lasso n'a pas eu lieu, personne ne sait si la série sera renouvelée. S'il n'y avait pas de suite après cette saison en cours, ce serait principalement pour des raisons liées au scénario. Initialement, Ted Lasso ne devait pas avoir 3 ou même 4 saisons quand le projet a été présenté aux équipes d'Apple TV+, le programme a été plus loin grâce au succès et aux bienfaits qu'apportait le programme au service de streaming.