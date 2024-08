Découvrez "Prime Target", la nouvelle série originale Apple !

Après avoir lancé aujourd'hui la série "The New Look" qui parle de la montée de Christian Dior et de la mode parisienne dans les années 40, Apple passe à un tout autre sujet avec l'annonce de la future série "Prime Target". Présenté comme un thriller envoûtant et passionnant, ce nouveau contenu qui sera composé d'une première saison de 8 épisodes n'est qu'au stade de la commande pour le moment. Voici tout ce que l'on sait sur "Prime Target" !

Découvrez la dernière annonce Apple TV+

Apple TV+ vient de révéler sa toute dernière création, "Prime Target", un thriller de conspiration qui promet de tenir les spectateurs en haleine. Cette nouvelle série originale s'annonce comme un mélange explosif de suspense et de mystère, mettant en scène un jeu du chat et de la souris où mathématiques et espionnage se rencontrent.



"Prime Target" se déploiera sur huit épisodes d'une heure, offrant ainsi aux téléspectateurs une expérience immersive dans un univers riche et complexe. La série est conçue pour être un voyage passionnant, où chaque épisode contribuera à dévoiler une facette supplémentaire de l'intrigue.

Pour incarner les personnages de ce récit palpitant, Apple TV+ s'est entouré d'un casting étoilé. Leo Woodall, connu pour ses rôles dans "The White Lotus" et "One Day", prend les traits d'Edward Brooks, un jeune diplômé en mathématiques au bord d'une découverte révolutionnaire. À ses côtés, Quintessa Swindell, vue dans "Black Adam" et "In Treatment", interprète Taylah Sanders, une agente de la NSA. Ensemble, ils forment un duo improbable, plongé au cœur d'une lutte contre un ennemi insaisissable.



Steve Thompson, célèbre pour son travail sur "Sherlock" et "Vienna Blood", endosse les rôles de créateur et de producteur exécutif de "Prime Target". La série bénéficie également de la réalisation et de la production exécutive de Brady Hood, connu pour "Top Boy" et "Great Expectations", qui a dirigé l'ensemble des épisodes.

Une production de prestige

Produite pour Apple TV+ par New Regency en collaboration avec Scott Free Productions de Ridley Scott, "Prime Target" est le fruit d'une synergie entre talents et créativité. Le projet bénéficie du soutien d'une équipe de producteurs exécutifs additionnels, dont Ed Rubin, Beth Pattinson, et Emma Broughton, ainsi que de la productrice de la série et productrice exécutive, Laura Hastings-Smith.



"Prime Target" s'annonce comme une série incontournable pour les amateurs de thrillers de conspiration. Avec son mélange unique de science, de suspense et d'action, cette nouvelle production d'Apple TV+ est prête à captiver son audience dès sa sortie. Pour l'instant, c'est silence radio quant à la disponibilité de cette future série, on imagine que la première saison sera disponible vers la fin de l'année ou au plus tard pour le premier trimestre de 2025.



Source