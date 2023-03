C'est parti pour la saison 3 de Ted Lasso sur Apple TV+

Nous y sommes. La saison 3 de Ted Lasso est enfin disponible, de quoi retrouver le coach le plus célèbre d'Angleterre.



La série comique récompensée par un Emmy Award est de retour chez Apple en ce mercredi 15 mars, contrairement à la programmation habituelle du service le vendredi. La troisième saison devrait conclure la rivalité entre l'AFC Richmond et West Ham United, avec un affrontement imminent entre Lasso et Nate Shelley.

Quelle histoire pour la saison 3 ?

La nouvelle saison reprend là où la précédente s'est arrêtée, l'équipe de l'AFC Richmond étant ébranlée par la défection de Nate pour l'équipe rivale de West Ham. Ce ressentiment est particulièrement palpable à travers la haine de Rebecca pour son ex-mari, propriétaire de West Ham. Keeley monte sa nouvelle société de relations publiques, tandis que sa relation avec Roy bat de l'aile.



Voici l'histoire du premier épisode "C'est pas la joie" :

L'AFC Richmond, revenu en D1, est l'objet de moqueries car tous les consultants sportifs pensent que le club finira bon dernier cette saison.

Le moteur d'Apple TV+

Ted Lasso est de loin le plus grand succès d'Apple TV+, avec un taux d'audience très fort et d'excellentes critiques. La série a déjà remporté deux Emmys consécutifs pour la meilleure série comique, ainsi que de nombreuses autres récompenses. La troisième saison est actuellement évaluée à 94 % sur Rotten Tomatoes.



Après le premier acte ce jour, Apple diffusera un nouvel épisode chaque mercredi, le final étant prévu pour le 31 mai. Comme la deuxième saison, celle-ci compte 12 épisodes.

Comment regarder "Ted Lasso" ?

Si vous n'avez jamais vu Ted Lasso, il est temps de rattraper votre retard. La série est exclusivement disponible sur le service de streaming Apple TV+.



Vous pouvez regarder Apple TV+ via l'application Apple TV, disponible sur de nombreuses plateformes, notamment le décodeur Apple TV, le Mac, l'iPhone, l'iPad, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox, etc. Les utilisateurs d'Android et de PC peuvent regarder la télévision sur le web à l'adresse tv.apple.com.



Bande-annonce de Ted Lasso S03

Vous pouvez découvrir la bande-annonce officielle de la troisième saison de Ted Lasso sur YouTube ci-dessous :