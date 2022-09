Apple TV+ : jackpot pour Ted Lasso à la 74e cérémonie des Emmy Awards !

La série Ted Lasso sur Apple TV+ est sans aucun doute le programme qui aura généré le plus de souscriptions au service de streaming d'Apple et attiré le plus d'attention dans les cérémonies de remises de prix ! Si on pouvait penser que le succès de Ted Lasso était désormais de l'histoire ancienne, la série nous surprend une fois de plus cette année au Emmy Awards 2022 !

Ted Lasso est le grand vainqueur

La 74e cérémonie annuelle des Emmy Awards qui a lieu cette nuit a été un succès incroyable pour la firme de Cupertino, Apple TV+ a obtenu les résultats espérés, grâce à sa série originale Ted Lasso. Plusieurs trophées ont été décernées à la comédie d'Apple TV+, Jason Sudeikis a remporté le prix du meilleur rôle principal dans une série comique. Le programme lui-même a aussi été récompensé !



À l'occasion de cet événement, l'ensemble du casting a fait le déplacement et l'acteur principal de la série qui joue le coach Ted Lasso a fait un discours avec le trophée en main.

Ce qui est incroyable, c'est que Ted Lasso a battu d'autres séries qui ont rencontré énormément de succès, on pense notamment à Only Murders in the Building, What We do in the Shadows, Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm et Hacks.

Ted Lasso n'a pas été le seul gagnant pour cette 74e édition des Emmy Awards, d'autres séries Apple TV+ ont aussi été récompensés pendant la prestigieuse cérémonie de remise de prix !

Voici la liste complète :

Meilleure série comique : Ted Lasso

Acteur principal, Comédie : Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Acteur de soutien, Comédie : Brett Goldstein (Ted Lasso)

Réalisation, Comédie : MJ Delany, « Pas de mariages et de funérailles », (Ted Lasso)

Musique originale exceptionnelle et paroles : Schmigadoon!, "Corn Puddin'" par Cinco Paul

Conception du titre principal exceptionnel : Sévérance

Composition musicale exceptionnelle pour une série : Sévérance

Meilleure série de comédie, de drame ou de variétés : Carpool Karaoke : The Series

La date de la 3e saison de Ted Lasso reste inconnue à l'heure actuelle, on ne sait pas si la série est toujours en cours de tournage ou si la production des nouveaux épisodes à venir est terminée. Lors de son discours, Jason Sudeikis n'a donné aucun indice pour le lancement de la troisième saison, il s'est juste contenté de dire "on se reverra pour la troisième saison à un moment donné". Il est probable qu'Apple lui a mentionné le fait qu'il était encore trop tôt pour annoncer une date pour la 3e saison de Ted Lasso.



En ce qui concerne Severance, la série a été battue dans quasiment toutes les catégories où elle a été nominée. La série originale d'Apple n'a pas résisté face à Succession et à Squid Game où l'acteur Lee Jun-Jae a remporté le prix de meilleur acteur principal dans la catégorie Drame.