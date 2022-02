Apple TV+ : carton plein pour CODA et Ted Lasso aux SAG Awards 2022

Julien Russo

Hier soir avait lieu la 28e édition des Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), une prestigieuse cérémonie de remises de prix américaine qui a pour but de récompenser les acteurs et actrices ayant tourné dans une série ou un film sorti au cinéma, à la télévision ou sur un service de streaming. Deux programmes exclusifs Apple TV+ ont été les stars de ce grand rendez-vous !

CODA et Ted Lasso sont les grands gagnants

Ce n'est pas la première et sûrement pas la dernière fois que les créations originales Apple se font remarquer dans une cérémonie de remise de prix. Depuis que la firme de Cupertino s'est lancée dans le streaming, il y a eu 207 prix et 950 nominations qui ont visé des productions Apple TV+, une belle victoire et une fierté pour Apple qui est encore jeune dans ce secteur.

Dans un communiqué de presse, Apple se félicite en déclarant :

CODA entre dans l'histoire en tant que premier film avec une distribution principalement sourde à recevoir le prix de la meilleure performance d'une distribution dans un film, et l'acteur principal Troy Kotsur devient le premier acteur sourd à recevoir un prix SAG individuel "

La création originale CODA a remporté le prix :

Performance exceptionnelle d'une distribution dans un film

Performance exceptionnelle d'un acteur masculin dans un rôle de soutien (attribué à Troy Kotsur qui incarne le rôle Frank Rossi)

Autre programme exclusif sur Apple TV+ qui a fait son petit effet lors des Screen Actors Guild Awards 2022, c'est Ted Lasso. Comme à son habitude, Apple peut compter sur sa célèbre série pour se faire repérer dans les cérémonies, la seconde saison de Ted Lasso a reçu deux prix :

Performance exceptionnelle d'un ensemble dans une série comique

Performance exceptionnelle d'un acteur masculin dans une série comique (attribué à Jason Sudeikis qui joue le populaire coach de l'AFC Richmond)

Le palmarès de Ted Lasso est impressionnant, la série a remporté 20 nominations, a obtenu 7 Emmy Awards, a été honoré au Peabody Award 2021 pour sa narration et Jason Sudeikis a reçu le prix de la meilleure performance pour un acteur masculin dans une série comique aux Screen Actors Guild Awards de l'année dernière. Ajoutons à cela 3 trophées des Critics Choice Awards 2021.



