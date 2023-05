Carton plein pour Bad Sister (Apple TV+) au Irish Film and Television Awards

L'une des préoccupations d'Apple avec ses créations originales destinées à Apple TV+, c'est de se faire remarquer dans les prestigieuses cérémonies de remises de prix. Grâce à la qualité apportée à ses films, séries et documentaires, Apple obtient régulièrement des récompenses aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, comme ça a été le cas ce week-end en Irlande !

Succès pour Bad Sister dans une cérémonie irlandaise

Connaissez-vous les Irish Film and Television Awards ?

Il s'agit d'une cérémonie annuelle qui récompense les meilleures productions cinématographiques et télévisuelles d'Irlande et d'Irlande du Nord. Elle est considérée comme l'une des cérémonies les plus importantes du pays pour l'industrie du cinéma et de la télévision.



Bad Sisters sur Apple TV+ qui est une série produite et tournée en Irlande, a été nominée à la 20e cérémonie des Irish Film and Television Awards. Si beaucoup de personnes pensaient que la série se ferait remarquer après un franc succès sur Apple TV+, personne n'aurait pu imaginer que le programme allait attirer autant l'attention.

4 victoires

Bad Sisters a remporté au total 4 trophées issus de 4 catégories différentes, un succès historique dans cette cérémonie populaire.

Voici les victoires remportées par la série d'Apple :

Meilleur drame

Actrice principale : Drame, Sharon Horgan

Actrice dans un second rôle : Drame, Anne-Marie Duff

Réalisateur : Drame, Dearbhla Walsh

Si vous n'avez pas encore vu Bad Sisters sur Apple TV+, la série raconte l'histoire des sœurs Garvey qui ont la particularité d'être très soudées et proches. Lorsque leur beau-frère est retrouvé mort, les assureurs de son assurance vie lancent une enquête pour prouver l'intention malveillante - et s'attaquent aux sœurs, qui avaient toutes de bonnes raisons de le tuer.



Comme c'est souvent le cas avec les créations originales Apple, on aperçoit un casting haut de gamme avec Anne-Marie Duff (Sex Education), Eva Birthistle (The Last Kingdom), Sarah Greene (Penny Dreadful), Eve Hewson (The Knick).

Pour les acteurs de second plan, il y a la présence de Claes Bang (Dracula), Brian Gleeson (Hellboy), Daryl McCormack (A Good Woman) et Assaad Bouab (Messiah).

Les récompenses s'accumulent

Depuis le lancement du service de streaming Apple TV+, la firme de Cupertino a ajouté une tonne de séries et films. Grâce à la "qualité avant la quantité", Apple a remporté une tonne de récompenses et nominations aux États-Unis et à l'international. On compte aujourd'hui 357 victoires et 1 451 nominations, des statistiques qui ne cessent d'évoluer, mais qui reste tout de même faible comparé à d'autres géants du streaming comme Netflix.



