Apple TV+ renouvelle la série "Bad Sisters" pour une deuxième saison

Apple TV+ a annoncé le renouvellement de la saison 2 de "Bad Sisters", la série de meurtres et d'énigmes à l'humour noir qui connaît un succès mondial, signée par Sharon Horgan, nominée aux Emmy Awards et lauréate des BAFTA Awards. Une bonne nouvelle pour les abonnés qui viennent de visionner la première saison.

Une série à succès renouvelée

"Si vous m'aviez dit il y a trois ans que je ferais une série sur cinq sœurs meurtrières qui poursuivent un homme en Irlande pour essayer de le tuer, j'aurais répondu : "Oui, ça sonne bien", a déclaré la star et productrice exécutive Sharon Horgan. "La réponse à notre série a été au-delà de ce que nous aurions pu espérer. Elle nous a donné l'occasion de mettre en lumière des histoires qui ne bénéficient pas toujours d'une plateforme mondiale. J'ai hâte d'aller me rafraîchir dans la mer d'Irlande une fois de plus."

Depuis sa première mondiale, "Bad Sisters" a été saluée comme "l'une des meilleures séries de l'année", "une dramédie méchamment drôle et sincèrement poignante" et "la friandise comique la plus vicieuse de cette année". Alors que chaque nouvel épisode de "Bad Sisters" a été diffusé chaque semaine sur Apple TV+, la série a reçu des éloges constants de la part des critiques et des fans du monde entier, et obtient actuellement un score de 100 % sur Rotten Tomatoes. L'épisode final de la première saison, récemment diffusé, a été qualifié de "finale télévisée la plus satisfaisante de l'année". Le comité des femmes de la Critics Choice Association a également décerné à "Bad Sisters" le tout nouveau Seal of Female Empowerment in Entertainment (SOFEE).



Pour ceux qui n'auraient pas eu vent de cette série, dans "Bad Sisters", les sœurs Garvey, très soudées, ont toujours veillé les unes sur les autres. Lorsque leur beau-frère est retrouvé mort, ses assureurs-vie lancent une enquête pour prouver l'intention malveillante - et jettent leur dévolu sur les sœurs, qui avaient toutes de bonnes raisons de le tuer. La distribution de "Bad Sisters" est menée par Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene et Eve Hewson dans le rôle des sœurs Garvey. Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab et la nouvelle venue Saise Quinn complètent le casting.



La série est produite et écrite par Horgan avec Brett Baer et Dave Finkel, qui l'ont adaptée de la version belge de la série "Clan", créée par Malin-Sarah Gozin. Horgan, Faye Dorn et Clelia Mountford sont producteurs exécutifs pour Merman ; et Gozin, Bert Hamelinck et Michael Sagol sont producteurs exécutifs pour Caviar. Outre Horgan, Baer et Finkel, la série est écrite par Karen Cogan, Ailbhe Keogan, Daniel Cullen, Perrie Balthazar et Paul Howard. Dearbhla Walsh, Josephine Bornebusch et Rebecca Gatward sont les réalisateurs. Mme Walsh est également productrice exécutive. "Bad Sisters est produit par Merman Television et ABC Signature, qui fait partie de Disney Television Studios.



"Bad Sisters" rejoint les séries originales qui ont récemment été renouvelées, notamment "Trying" saison 4, "Physical" saison 3, "Loot" saison 2, "Slow Horses" saison 2, "For All Mankind" saison 4, "Pachinko" saison 2, la deuxième saison de "Schmigadoon !", lauréate d'un Emmy et d'un AFI Award, "Swagger" saison 2 et la deuxième saison de "Severance".