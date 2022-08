Apple TV+ renouvelle sa série comique "Trying" pour une saison 4

Apple TV+ a annoncé que la série comique "Trying" a été renouvelée pour une quatrième saison, avant le final de sa troisième saison attendu pour ce vendredi 2 septembre.



Dans la troisième saison, Nikki, jouée par Esther Smith, nominée aux BAFTA Awards, et Jason, joué par Rafe Spall, nominé aux SAG Awards, se réveillent en tant que nouveaux parents de deux enfants qu'ils apprennent encore à connaître. Il ne leur reste plus qu'à les garder en main, ce qui s'avère plus difficile qu'ils ne le pensaient au départ. Jetés directement dans le grand bain parental, les relations de Nikki et Jason entre eux et avec leurs proches sont mises à l'épreuve alors qu'ils tentent désespérément de naviguer entre les hauts et les bas de la parentalité - tout en s'accrochant à leurs enfants et à leur santé mentale.

Trying saison 4, c'est signé

Outre Smith et Spall, la distribution comprend d'autres acteurs de qualité dont Oliver Chris (Freddy), Sian Brooke (Karen), Darren Boyd (Scott), lauréat du BAFTA Award, et Robyn Cara (Jen).

© Apple TV+

"Trying" est créé, écrit et produit par Andy Wolton, réalisé et produit par Jim O'Hanlon ("Catastrophe", "Marvel's The Punisher") et produit par Josh Cole. La série est produite par BBC Studios.



L'intégralité des première et deuxième saisons de "Trying" est actuellement disponible en streaming sur Apple TV+, la saison 3 se terminant cette semaine. Regardez le trailer de la première saison :

