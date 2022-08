Apple TV+ renouvelle la série Physical pour une saison 3

Face au succès de la série Physical, Apple a, une nouvelle fois, décidé de renouveler son programme original. Dans la foulée de la fin de sa deuxième saison, Apple TV+ a annoncé le renouvellement de la troisième saison de "Physical", une dramédie à succès d'une demi-heure, dont la vedette est Rose Byrne et qui est produite par la créatrice, scénariste et productrice exécutive Annie Weisman.

C'est signé pour la saison 3 de Physical

Annie Weisman, créatrice et directrice de la série, a déclaré :

Je suis ravie d'avoir l'occasion de continuer à raconter l'histoire de Sheila en collaboration avec Rose Byrne et le reste de notre incroyable équipe d'acteurs, de scénaristes et de collaborateurs. La performance époustouflante, hilarante et courageuse de Rose est l'étoile polaire du voyage de notre série sur l'autonomisation et la transformation personnelles dans la Californie du Sud des années 80, dans toute sa gloire synth-pop, ensoleillée et vêtue de spandex. Les retours que nous avons reçus du public qui continue de découvrir et de se sentir vu par "Physical" sont l'expérience la plus profondément gratifiante de ma carrière et je suis tellement reconnaissante à notre équipe chez Apple et Tomorrow Studios d'avoir fait de ce rêve une réalité.

Depuis ses débuts mondiaux sur Apple TV+, "Physical" a été largement plébiscité par le public, pour son ambiance rétro des années 80, mais aussi pour les performances de son ensemble de comédiens mené par Rose Byrne, "parfaitement distribuée" et "magistrale", et la nouvelle recrue de la deuxième saison, Murray Bartlett, nominé aux Emmy Awards et lauréat du Critics Choice Award, qui a joué aux côtés de Rory Scovel, Dierdre Friel et Paul Sparks.

"Physical" est produit par Tomorrow Studios (un partenariat avec ITV Studios). Créée, écrite et produite de manière exécutive par Weisman, qui fait également office de showrunner. Cette série est réalisée par Stephanie Laing, qui fait également office de productrice exécutive avec Marty Adelstein et Becky Clements pour Tomorrow Studios, Craig Gillespie et Byrne. Alissa Bachner est co-producteur exécutif.



Les téléspectateurs peuvent retrouver les saisons 1 et 2 de "Physical", désormais diffusées en streaming sur Apple TV+. Dans la deuxième saison, Sheila Rubin (Byrne) a lancé avec succès sa première vidéo de fitness, mais elle se heurte à de nouveaux obstacles sur son chemin. Elle est déchirée entre sa loyauté envers son mari (Rory Scovel) et les valeurs qu'il représente, et une dangereuse attirance pour quelqu'un d'autre. Et comme elle n'est plus la seule en ville, elle se retrouve à devoir dépasser de nouveaux concurrents féroces sur la voie de la construction d'un empire du fitness à part entière.



À ce jour, les films, documentaires et séries "Apple Original" ont été honorés par plus de 250 victoires et 1 123 nominations à des prix, y compris le gagnant de l'Oscar du meilleur film de cette année, "CODA".