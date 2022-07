Apple renouvelle la série For All Mankind pour une saison 4

Apple a annoncé cette nuit qu'elle avait renouvelé le populaire drame spatial d'Apple TV+ "For All Mankind" pour une quatrième saison. Introduit lors du lancement du service en novembre 2019, "For All Mankind" est l'une des séries les plus anciennes d'Apple TV+. Et aussi l’une des plus appréciées.

Une quatrième saison pour For All Mankind

"For All Mankind" imagine ce que pourrait être le monde si la course à conquête de l'espace ne s'était jamais terminée et si le programme spatial était resté une priorité aux États-Unis. La première saison a vu un cosmonaute russe arriver le premier sur la lune, ce qui a sapé le moral de la NASA et poussé les États-Unis à rattraper leur retard.

La deuxième saison a fait un bond en avant d'une décennie, reprenant en 1983, au plus fort de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se disputant les ressources disponibles sur la lune. La troisième saison a introduit un autre saut dans le temps, au début des années 1990, alors que les États-Unis et l'Union soviétique font la course pour atteindre Mars. On ne sait pas encore ce qui se passera dans la quatrième saison, mais le tournage devrait commencer le mois prochain.



