Apple renouvelle l'excellente série "Slow Horses" pour les saison 3 et 4

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

La série d'espionnage Slow Horses, avec Gary Oldman, a été reconduite aujourd'hui pour deux saisons supplémentaires par Apple TV+. Cette décision fait suite à la première saison de la série acclamée en avril dernier et à la sortie de la deuxième saison déjà prévue pour la fin de l'année.

Un renouvellement anticipé pour Slow Horses

À la fin de la première saison de Slow Horses, Apple a annoncé que la série reviendrait bientôt et que tous les épisodes de la deuxième saison étaient déjà tournés.



Avec la commande de deux saisons supplémentaires annoncée aujourd'hui, cela signifie que la série télévisée durera au moins jusqu'à la quatrième saison, chacune d'entre elles suivant l'intrigue d'un roman de Mick Herron dans la série de livres "Slough House". Les saisons trois et quatre suivront respectivement les histoires de Real Tigers et de Spook Street.

L'intrigue générale suit une équipe réputée mauvaise au sein des services centraux du MI5, l'équivalent britannique de la CIA aux US ou de la DGSE en France.



Dans un communiqué de presse, Apple TV+ a déclaré :

Dans la troisième saison de "Slow Horses", les espions déshonorés de Jackson Lamb travaillent ensemble pour déjouer un agent malhonnête lorsque l'un des leurs est kidnappé. La quatrième saison s'ouvre sur un attentat à la bombe qui fait exploser des secrets personnels, ébranlant les fondations déjà instables de Slough House.

La production de ces nouveaux épisodes devrait commencer sous peu. La saison 1 et la saison 2 comportent chacune six épisodes; on peut donc parier sur le même nombre de parties pour les deux prochaines vagues.