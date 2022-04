La série Slow Horses avec Gary Oldman est disponible sur Apple TV+

Alban Martin

Apple TV+ lance aujourd'hui sa toute nouvelle série originale, Slow Horses. Il s'agit d'une adaptation des romans de Mick Herron, qui raconte l'histoire d'une division du MI5 qui accueille des espions rejetés et qui ont été écartés du parcours professionnel standard en raison de problèmes de carrière. Les deux premiers épisodes sont disponible en streaming sur la plateforme.

Disponible dès aujourd'hui pour tous les abonnés

Gary Oldman est à la tête du casting de Slow Horses, dans le rôle du protagoniste Jackson Lamb, qui dirige le groupe d'espions rejetés. Il a de l'affection pour son équipe, même si celle-ci n'inspire pas confiance dès le départ. Comme le dit Lamb, "c'est une bande de losers absolus ... mais ce sont mes losers".



La première saison de la série met également en vedette Kristen Scott Thomas, Jonathan Pryce, Jack Lowden et Olivia Cooke, entre autres et comprend six épisodes. Une deuxième saison d'au moins six épisodes supplémentaires est déjà en développement.



L'intrigue générale suit Slough House alors qu'elle se trouve mêlée à une importante affaire d'otages, alimentée par l'extrémisme de droite. Peut-être les espions pourront-ils prouver qu'ils ne sont pas aussi inutiles que le pensent les services centraux du MI5. Pour information, il s'agit du service de renseignement britannique, l'équivalent de la CIA aux US ou de la DGSE en France.

Voici le casting de Slow Horses :

Kristin Scott Thomas (Ne le dis à personne et Quatre mariages et un enterrement)

Jack Lowden (Guerre et paix et Une famille sur le ring)

Olivia Cooke (Bates Motel et Ready Player One)

Saskia Reeves (Luther et Us)

Dustin Demri-Burns (Truth Seekers et Charlie, monte le son)

Rosalind Eleazar (Lore et Meutres au paradis)

Paul Higgins (Utopia et Sauvages)

Freddie Fox (The Crown et The Great)

Chris Reilly (Official Secrets et The Head)

Steve Waddington (Uncharted et Bridgend)

Sans oublier la participation de Christopher Chung, Paul Hilton, Antonio Aakeel et Peter Judd.

Comment regarder Slow Horses

Vous pouvez regarder Slow Horses avec un abonnement Apple TV+ à 4,99 €/mois. Apple TV+ propose plus d'une centaine de séries et de films originaux de qualité supérieure, et accueillera également le MLB Friday Night Baseball à partir du 8 avril.



Vous n'avez pas besoin d'un appareil Apple pour regarder Apple TV+. Il vous suffit de télécharger l'application Apple TV sur votre Amazon Fire Stick, votre appareil Roku, votre TV intelligente, votre console de jeux, etc. Vous pouvez également regarder dans votre navigateur sur tv.apple.com.