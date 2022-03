Apple TV+ dévoile la bande-annonce de sa prochaine série d'espionnage « Slow Horses »

Vidéo

Julien Russo

Nous sommes le 2 mars et Apple TV+ a déjà annoncé en un peu plus de 24 heures une collaboration avec Michael Douglas qui jouera Benjamin Franklin et une nouvelle série qui reprendra l'univers du film Metropolis sortie en 1927. Apple vient de faire une autre annonce qui va attirer l'attention des passionnés d'espionnage. Découvrez les premières images de la série « Slow Horses ».

Disponible dès le 1er avril 2022

À travers un communiqué de presse, Apple présente une nouvelle série sur la thématique de l'espionnage sombre et humoristique, vous retrouverez "l'histoire d'une équipe dysfonctionnelle d'agents de renseignement britanniques qui servent dans un département du MI5 connu sous le nom peu affectueux de Slough House".

Les agents qui finissent dans ce département sont très souvent ceux qui ont cumulé les erreurs dans les missions, qui sont indélicats ou même qui ne savent pas mentir pour protéger leur identité et celle de leur coéquipier.



Cette future série originale sera disponible en exclusivité sur Apple TV+ avec une première saison de 6 épisodes et le fameux rythme habituel d'un nouvel épisode tous les vendredis.

Dans Slow Horses, il y aura un gigantesque casting avec des acteurs que vous avez probablement déjà vus dans des films et séries distribués en France :

Kristin Scott Thomas (Ne le dis à personne et Quatre mariages et un enterrement)

Jack Lowden (Guerre et paix et Une famille sur le ring)

Olivia Cooke (Bates Motel et Ready Player One)

Saskia Reeves (Luther et Us)

Dustin Demri-Burns (Truth Seekers et Charlie, monte le son)

Rosalind Eleazar (Lore et Meutres au paradis)

Paul Higgins (Utopia et Sauvages)

Freddie Fox (The Crown et The Great)

Chris Reilly (Official Secrets et The Head)

Steve Waddington​​​​​​​ (Uncharted et Bridgend)

Et ce n'est pas fini, il y aura aussi les participations de Christopher Chung, Paul Hilton, Antonio Aakeel et Peter Judd.

Slow Horses est créé par Will Smith avec le soutien de Graham Yost, le studio See-Saw Films laissera également son empreinte dans la production originale Apple.

En plus des détails sur l'histoire et le casting, Apple a en plus partagé une bande-annonce pour vous donner envie de lancer les deux premiers épisodes de la série qui seront mis en ligne pour les abonnés Apple TV+ dès le 1er avril 2022.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.