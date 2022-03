Apple TV+ : une série Metropolis basée sur le film de 1927 vient d'être signée

Après avoir dévoilé hier une collaboration avec Michael Douglas qui jouera le rôle de Benjamin Franklin dans une future série Apple TV+, le géant californien continue avec une autre annonce. Le service de streaming a signé une série qui risque de faire beaucoup de bruit...

Le film Metropolis adapté en série sur Apple TV+

C'est l'un des classiques dans l'histoire du cinéma, le film de science-fiction Metropolis qui est sorti le 6 février 1927 va faire son grand retour à travers une série originale Apple qui reprendra le scénario.



Pour ce nouveau projet, la firme de Cupertino a choisi de miser toute sa confiance sur le producteur et réalisateur primé Sam Esmail, l'homme est derrière des programmes comme Mr Robot, Homecoming ou encore Gaslit. Autant dire qu'Apple n'a pas sélectionné n'importe qui pour l'écriture et la réalisation de la série Metropolis, notons également que Esmail sera aussi showrunner.

Pour le moment, Apple communique peu d'informations sur sa série, on ne connait pas les acteurs qui participeront ni les dates de tournage et de disponibilité sur Apple TV+.

Il y a fort à parier que de nouveaux renseignements arriveront au cours des prochains mois !



Pour en savoir plus sur Metropolis, il est intéressant de se rapprocher de la synopsis du film qui date de près d'un siècle, celle-ci explique que des ouvriers travaillent dans les souterrains d'une impressionnante métropole de l'an 2026. Ils ont pour mission d'assurer le bien-être des nantis (des poissons téléostéens de la famille des Characidae), cette équipe d'ouvriers travaille sous les ordres d'un androïde qui va mener les ouvriers vers une révolte !



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.



