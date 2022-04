La série Metropolis inspirée du film de 1927 va créer 4000 emplois

Alban Martin

Début mars, Apple TV+ annonçait une nouvelle série inspirée du film Metropolis de 1927. Le rapport indiquait que la nouvelle série inspirée du film de science-fiction de Fritz Lang va continuer de dépeindre un monde futuriste dystopique dirigé par une riche élite tandis que les travailleurs peinent sous terre.

Une série Apple tournée en Australie

Aujourd'hui, nous apprenons que le remake à gros budget de Metropolis par le créateur de Mr Robot, Sam Esmail, sera tournée en Australie. La production devrait créer près de 4 000 emplois dans l'État de Victoria, où le tournage aura lieu, et utiliser l'une des plus grandes infrastructures de "production virtuelle" au monde d'après les propos rapportés par Deadline.

Le groupe Universal Studio de NBCUniversal produit la série avec Esmail, qui est à l'origine de Mr. Robot de USA Network et de Homecoming d'Amazon, et qui écrit, réalise et dirige cette série dramatique en huit épisodes. Matchbox Pictures, producteur australien de NBCU, s'occupera de la production sur le terrain.



Metropolis se déroule dans une dystopie urbaine futuriste et suit les tentatives de Freder, le riche fils du maître de la ville, et de Maria, une figure sainte pour les ouvriers, de surmonter le vaste fossé qui sépare les classes dans leur ville et de rapprocher les ouvriers de Joh Fredersen, le maître de la ville.



L'organisme australien VicScreen a attiré Metropolis dans l'État grâce à sa subvention d'incitation à la production cinématographique. Ce devrait être le premier de plusieurs projets de NBCU dans la région, ce qui représente une injection de 416 millions de dollars australiens (285 millions d'euros) dans l'économie locale.



Ci-dessous, vous trouverez un extrait de la bande-annonce de Metropolis (1927) provenant de Movieclips Classic Trailers :