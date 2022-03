Michael Douglas jouera le rôle de Benjamin Franklin dans une future série Apple TV+

Julien Russo

Après dévoilé il y a moins d'une semaine la bande-annonce de la série sud-coréenne Pachinko qui débarquera le 25 mars 2022 sur Apple TV+, la firme de Cupertino continue en faisant une nouvelle déclaration. Dans un communiqué de presse, Apple révèle avoir signé un contrat avec le grand Michael Douglas !

Apple donne plusieurs informations

Les abonnés Apple TV+ qui ont pu apprécier Michael Douglas dans des films comme La Méthode Kominsky, Basic Instinct ou encore Liaison Fatale vont retrouver cet incroyable acteur incarner Benjamin Franklin dans une série dramatique.

Pour le moment, Apple ne donne pas de nom à ce futur programme, toutefois, le géant californien explique que la série sera basée sur le livre "Une grande improvisation : Franklin, la France et la naissance de l'Amérique" de Stacy Schiff.



La série sera produite et écrite par Kirk Ellis (Into the West et Anne Franck), à la réalisation on retrouvera Tim Van Patten (Black Mirror et Les Soprano) et en producteur exécutif, Apple a choisi l'expérience de Michael Douglas, Richard Plepler, Tony Krantz, Mark Mostyn et la participation de l'auteur du livre, Stacy Schiff.

La question qu'on peut maintenant se poser, c'est à quoi s'attendre dans cette série en cours de développement et qui n'a toujours pas de nom ?

Apple communique une courte synopsis pour parler brièvement de sa future création originale, les explications apportées vous seront forcément familières si vous avez lu le livre de Stacy Schiff :

Le drame explorera l'histoire passionnante de l'un des plus grands paris de la carrière de Benjamin Franklin. À 70 ans, sans aucune formation diplomatique, Franklin a convaincu la France - une monarchie absolue - de soutenir l'expérience américaine en matière de démocratie. Grâce à sa renommée, son charisme et son ingéniosité, Franklin a déjoué les espions britanniques, les informateurs français et ses collègues hostiles, tout en concevant l'alliance franco-américaine de 1778 et le traité de paix final avec l'Angleterre de 1783. La mission française de huit ans est le service le plus vital de Franklin à son pays, sans lequel l'Amérique n'aurait pas gagné la Révolution.

Malheureusement, Apple ne donne aucune estimation de sortie pour cette série, il y a fort à parier que de nouvelles informations arriveront en fin d'année. On espère une bande-annonce et plus de précisions sur les acteurs qui joueront aux côtés de Michael Douglas !



