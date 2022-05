Apple s'offre le manga Speed Racer dans une série live-action signée JJ Abrams

Alban Martin

Le service Apple TV+ prépare sur une (énième) nouvelle série, la première en live-action, basée sur le manga populaire Speed Racer. Et surprise, c'est la société de production Bad Robot de J.J. Abrams qui produira le programme, aux côtés de Warner Bros.

Un manga en prise de vue réelle à venir

D'après The Hollywood Reporter, Hiram Martinez, connu pour les séries Snowpiercer et Get Shorty, sera le co-auteur et le showrunner. Des sources indiquent que son "point de vue passionnant" sur le contenu du projet a impressionné Apple, Bad Robot et Warner Brothers. En revanche, l'autre co-auteur n'a pas été mentionné.

D'après nos confrères, cette série télévisée en prise de vue réelle est en préparation depuis des années. Apple a obtenu des détails sur la série il y a un certain temps et le processus de développement serait "atrocement lent".



Le manga Speed Racer a été créé par Tatsuo Yoshida et a été adapté en série animée dans les années 1960. Avec plus de 50 épisodes, elle est devenue incontournable parmi les amateurs d'anime. Nickelodeon a produit un remake anglais intitulé Speed Racer X en 2002, mais un débat sur la licence a mis fin à sa diffusion. En outre, il a été adapté en film en 2008, mais il s'est avéré si mauvais qu'il a coûté de l'argent à Warner Brothers.



Cette série est l'un des nombreux projets d'Abrams dans le cadre de son contrat de 250 millions de dollars avec Warner Brothers. En plus de Speed Racer, il travaille sur Presumed Innocent, une série à venir pour Apple TV+. Les abonnés au service de streaming commencent à en avoir pour leur argent avec des sorties chaque semaine et des annonces toujours plus nombreuses.



Pour information, la prise de vues réelles est la technique fondamentale de la prise de vues cinématographique. Elle utilise une caméra argentique ou une caméra numérique, qui enregistre en temps réel l'image en mouvement d'un sujet qui se trouve lui aussi réellement en mouvement, d'après Wikipédia.