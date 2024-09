Apple s'offre la série "Margo's Got Money Troubles" dans l'univers OnlyFans

Apple a décroché une nouvelle série intitulée « Margo's Got Money Troubles », qui mettra en scène Elle Fanning et Nicole Kidman. La série a été commandée pour être diffusée directement en série, avant même la sortie du livre de Rufi Thorpe, sur laquelle elle est basée.

Une série ancrée dans le réel

Fanning, qui tient le rôle principal, et Kidman seront toutes deux productrices exécutives de cette série en huit épisodes, qui se déroule dans l'univers d'OnlyFans avec une touche de catch. Elles seront accompagnées de David E. Kelley et Dakota Fanning, avec A24 comme studio. Au casting, on retrouvera également la célèbre Michelle Pfeiffer.

Selon Deadline, Apple a fait une offre supérieure à celles de ses concurrents, dont Netflix, pour obtenir les droits de cette série.

David E. Kelley, qui collabore déjà avec Apple sur la série Présumé Innocent, sera showrunner. La série sera produite par A24 (Beef, Euphoria), Lewellen Pictures (la société de production des sœurs Fanning), David E. Kelley Productions et Blossom Films (la société de Nicole Kidman). Les producteurs exécutifs seront les Fanning, Kelley, Kidman, Thorpe, Matthew Tinker, Checka Propper, Brittany Kahan Ward et Per Saari.

Quant au livre, il sera publié par William Morrow, une filiale de HarperCollins, le 11 juin 2025.

L'histoire de Margo's Got Money Troubles

Elle Fanning interprétera Margo Millet, fille d'une serveuse de Hooters et d'un ancien catcheur professionnel, qui a toujours su qu'elle devrait se débrouiller seule. Elle s'inscrit donc dans un collège communautaire local, même si elle n'a aucune idée de comment elle gagnera sa vie. En pleine recherche de son avenir, elle n'avait pas prévu d'avoir une liaison avec son professeur d'anglais – une liaison brève, mais pas assez pour l'empêcher de tomber enceinte. Malgré les conseils de son entourage, elle décide de garder le bébé, par naïveté et par envie de quelque chose de plus grand.

Aujourd'hui, à 20 ans, Margo est seule avec un nourrisson, sans emploi, et proche de l'expulsion. Elle a besoin d'argent rapidement. Quand son père éloigné, Jinx, se présente à sa porte en demandant à emménager avec elle, elle accepte en échange d'une aide pour garder l'enfant. Margo élabore alors un plan : elle décide de créer un compte OnlyFans comme une expérience, et découvre rapidement qu'elle peut appliquer certains des conseils de son père issus du monde de la lutte, comme comment créer un personnage captivant et faire en sorte que le public s'attache à elle. Bientôt, elle transforme cela en un succès fulgurant. Est-ce la solution à tous les problèmes de Margo, ou la célébrité sur Internet a-t-elle un prix trop élevé ?